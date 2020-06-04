Стрельба в Броварах: полиция показала результаты обысков

Полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах и изъяла оружие, амуницию для личной защиты и "черновые" записи.

Источник: Нацполиция

Детали: Отмечается, что обыски прошли в местах возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах.

По их результатам было изъято ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, "черновые" записи.

Полиция указывает, что меры по задержанию всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах, продолжаются.

Предыстория: