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Стрельба в Броварах: полиция показала результаты обысков

Четверг, 4 июня 2020, 14:53
Стрельба в Броварах: полиция показала результаты обысков

Полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах и изъяла оружие, амуницию для личной защиты и "черновые" записи.

Источник: Нацполиция

Детали: Отмечается, что обыски прошли в местах возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах.

 

По их результатам было изъято ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, "черновые" записи.

Полиция указывает, что меры по задержанию всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах, продолжаются.

Предыстория:

  • 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Сообщали о 20 задержанных. По данным УП, часть участников перестрелки местные, часть – из Винницкой области.
  • Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной стрельбы стало распределение междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
  • Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы: по статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества,покушение на убийство двух и более лиц.
  • 30 мая полиция заявила, что определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков.
  • 1 июня 20 участников стрельбы с участием перевозчиков в Броварах суд постановил взять под стражу на два месяца без права внесения залога.

Украинская правда

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Темы: Броварыкриминалполиция
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