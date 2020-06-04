Стрельба в Броварах: полиция показала результаты обысков
Четверг, 4 июня 2020, 14:53
Полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах и изъяла оружие, амуницию для личной защиты и "черновые" записи.
Источник: Нацполиция
Детали: Отмечается, что обыски прошли в местах возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах.
По их результатам было изъято ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, "черновые" записи.
Полиция указывает, что меры по задержанию всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах, продолжаются.
Предыстория:
- 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Сообщали о 20 задержанных. По данным УП, часть участников перестрелки местные, часть – из Винницкой области.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной стрельбы стало распределение междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
- Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы: по статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества,покушение на убийство двух и более лиц.
- 30 мая полиция заявила, что определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков.
- 1 июня 20 участников стрельбы с участием перевозчиков в Броварах суд постановил взять под стражу на два месяца без права внесения залога.
Украинская правда