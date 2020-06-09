Перестрелка в Броварах: полиция нашла одного из организаторов

Полицейские заочно сообщили о подозрении одному из организаторов перестрелки нелегальных и легальных перевозчиков в Броварах.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "У организаторов группировки, члены которой обеспечивали так называеую "крышу" нелегальным перевозчикам, полицейские повели санкционированные обыски и изъяли различное оружие.

По результатам следственных действий правоохранители изъяли различное оружие, патроны различного калибра, ножи, "черновые" записи.

Сейчас одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч.3 ст.27 ч.4 ст.296 (хулиганство) УК".

Детали: Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Обыски проводились 9 июня по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях.

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