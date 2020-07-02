Новости 2 июля: отставка Смолия, свежий президентский рейтинг

Профильный комитет Рады поддержал постановление президента об увольнении Якова Смолия с должности главы НБУ, половина украинцев недовольны работой Зеленского — актуальные новости 2 июля.

О Смолие

Послы стран "Большой семерки" прокомментировали увольнение главы Нацбанка Якова Смолия: предостерегают от отката реформ.

МВФ отметил достижения Нацбанка под руководством Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.

Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Президент Владимир Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Профильный парламентский комитет поддержал постановление президента. Дальше — голосование в зале.

Подрыв независимости НБУ поставит под угрозу поддержку реформ в Украине — ЕС прокомментировал объявление об отставке Якова Смолия.

О рейтингах

34,6% украинцев, которые определились с выбором и намерены прийти на выборы, проголосовали бы за Зеленского, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время. 11,4% поддержали бы Порошенко, 11,2% — Юрия Бойко.

52% украинцев недовольны деятельностью президента Зеленского.

Президентская партия "Слуга народа" также продолжает терять поддержку у населения: рейтинг упал ниже 30%.

По результатам июньского опроса, 41% украинцев испытывают разочарование, при этом 30% — надежду.

63% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении, около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, у половины уже ухудшилось экономическое благополучие семьи.

53% опрошенных считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти, 32% — из-за коронавируса.

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