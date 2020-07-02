Новини 2 липня: відставка Смолія, свіжий президентський рейтинг

Профільний комітет Ради підтримав постанову президента про звільнення Якова Смолія з посади голови НБУ, половина українців не задоволені роботою Зеленського — актуальні новини 2 липня.

Про Смолія

Посли країн "Великої сімки" прокоментували звільнення голови Нацбанку Якова Смолія: застерігають від відкату реформ.

МВФ відзначив здобутки Нацбанку під керівництвом Смолія та очікує, що його наступник також забезпечить незалежність НБУ.

Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд з можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.

Президент Володимир Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Профільний парламентський комітет підтримав постанову президента. Далі — голосування в залі.

Підрив незалежності НБУ поставить під загрозу підтримку реформ в Україні — ЄС прокоментував оголошення про відставку Якова Смолія.

Про рейтинги

34,6% українців, які визначилися з вибором і мають намір прийти на вибори, проголосували б за Зеленського, якби президентські вибори відбулися найближчим часом. 11,4% підтримали б Порошенка, 11,2% — Юрія Бойка.

52% громадян не задоволені діяльністю президента Зеленського.

Президентська партія "Слуга народу" також продовжує втрачати підтримку у населення: рейтинг впав нижче 30%.

За результатами червневого опитування, 41% українців відчувають розчарування, водночас 30% — надію.

63% українців вважають, що Україна рухається у неправильному напрямку, близько 40% очікують погіршення економічного становища країни, у половини вже погіршилося економічне благополуччя сім’ї.

53% опитаних вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади, 32% — через коронавірус.

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