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Главные новости вторника и ночи: подрыв авто "Укрпочты", пожары на Луганщине

Среда, 8 июля 2020, 08:00

Неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и украли 2,5 миллиона, на Луганщине вспыхнул масштабный лесной пожар — актуальные новости 7 июля.

Об авто "Укрпочты"

На Полтавщине неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и похитили более 2,5 миллиона гривен — в результате разбойного нападения два человека, находившихся в авто, получили телесные повреждения.

О пожарах

В Луганской области возле Северодонецка горят леса на площади 85 гектаров, эвакуируют несколько поселков.

Сейчас в больнице находятся 28 человек, из которых 17 – дети. По предварительным данным, погибли 6 человек.

К борьбе с огнем привлекли авиацию, подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

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О других важных новостях

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил список из 23 стран, куда сейчас разрешено въезжать украинцам. Среди них есть Турция, Албания, Черногория, Великобритания, США, Египет.

Представитель президента в КС говорит, что Рада должна принять отдельный закон, регулирующий статус русского и языков других нацменьшинств.

По итогам июня международные резервы Украины выросли более чем 3 млрд долларов и составили 28,5 млрд долларов.

Парламентарии жалуются на то, что министры игнорируют их и заседания комитетов, а вдруг что-то, то бегут жаловаться на Банковую.

6 июля в Украине зафиксировали 564 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, но 21 больной человек умер, а 490 пациентов выздоровели.

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе Штатов из Всемирной организации здравоохранения.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. 

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает возможности баллотирования в мэры столицы на следующих выборах. 

7 Июля президент Владимир Зеленский заявил, что готов понести наказание, ведь в прошлом году не задекларировал изменения в имущественном состоянии.

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции вручило два админпротоколы об административном правонарушении президенту Владимиру Зеленскому из-за недекларирования изменений в имущественном состоянии. Обещают направить материалы в суд.

Украинская правда


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