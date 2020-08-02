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Главные новости субботы и ночи: ликвидация "полтавского террориста", карантин по-новому

Воскресенье, 2 августа 2020, 08:00
NPU.GOV.UA

Полиция ликвидировала полтавчанина, который держал в заложниках полицейского, в Украине начал действовать новый подход к введению карантина – новости, которые были актуальны 1 августа.

О "полтавском террористе"

После 8 дней поисков полиция нашла и ликвидировала полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватывал в заложники полицейского.

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал видеозапись попытки задержания и ликвидации полтавчанина Романа Скрыпника, который после похищения авто взял в заложники полицейского, а затем скрывался 8 дней.

О карантине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине будет действовать по-новому, страна поделена на 4 зоны эпидемической опасности, изменен подход к отнесению других стран к красной и зеленой зонам, а также изменены требования к въезду граждан с оккупированных территорий.

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Украинская правда


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