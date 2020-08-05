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Париж и Тель-Авив почтили память жертв взрыва в Бейруте

Среда, 5 августа 2020, 23:52
фото: twitter.com/MayorOfTelAviv

Французская Эйфелевая башня погаснет в 00:00 в ночь на 6 августа, чтобы почтить память жертв взрыва в Бейруте.

Источник: мэр Парижа Анн Идальго

Детали: По словам Идальго, Париж предоставит Бейруту экстренную помощь в размере 100 000 евро.

Тем временем мэрию Тель-Авива подсветили флагом Ливана, написал глава города Рон Хульдаи.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ЛиванФранцияИзраильвзрыв


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