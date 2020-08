Париж и Тель-Авив почтили память жертв взрыва в Бейруте

Французская Эйфелевая башня погаснет в 00:00 в ночь на 6 августа, чтобы почтить память жертв взрыва в Бейруте.

Источник: мэр Парижа Анн Идальго

Детали: По словам Идальго, Париж предоставит Бейруту экстренную помощь в размере 100 000 евро.

Тем временем мэрию Тель-Авива подсветили флагом Ливана, написал глава города Рон Хульдаи.

The city hall building is lit tonight with the Lebanese flag. Humanity precedes any conflict, and our hearts go out to our Lebanese neighbours in light of the catastrophic event. pic.twitter.com/TAgVQHC8hG