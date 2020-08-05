Париж и Тель-Авив почтили память жертв взрыва в Бейруте
Французская Эйфелевая башня погаснет в 00:00 в ночь на 6 августа, чтобы почтить память жертв взрыва в Бейруте.
Источник: мэр Парижа Анн Идальго
Детали: По словам Идальго, Париж предоставит Бейруту экстренную помощь в размере 100 000 евро.
En solidarité avec #Beyrouth et le #Liban, la Ville de @Paris va débloquer une aide d'urgence exceptionnelle de 100.000 euros.— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) August 5, 2020
Ce mercredi soir à partir de minuit, nous éteindrons @LaTourEiffel pour rendre hommage à toutes les victimes. 2/2 pic.twitter.com/Nq778IVQ32
Тем временем мэрию Тель-Авива подсветили флагом Ливана, написал глава города Рон Хульдаи.
The city hall building is lit tonight with the Lebanese flag. Humanity precedes any conflict, and our hearts go out to our Lebanese neighbours in light of the catastrophic event. pic.twitter.com/TAgVQHC8hG— Mayor of Tel Aviv (@MayorOfTelAviv) August 5, 2020
Предыстория:
- Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.
- Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана.
- Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
- Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.
- Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.
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