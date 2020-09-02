Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 2 сентября: перепалка Зеленского и Лероса, заявление Лаврова

Среда, 2 сентября 2020, 21:46
Новости 2 сентября: перепалка Зеленского и Лероса, заявление Лаврова

Зеленский отреагировал на исключение нардепа Гео Лероса из фракции "Слуга народа", Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют 200 экстремистов из Украины, — актуальные новости 2 сентября.

О перепалке Зеленского и Лероса

Владимир Зеленский отреагировал на исключение нардепа Гео Лерос из фракции "Слуга народа" и назвал его "взяточником и предателем" страны. 

Лерос заявил, что Зеленский его оболгал и пообещал направить заявление о преступлении президента.

О заявлении Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистах, подготовленных в Украине".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявление Лаврова "плодом болезненной фантазии".

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Немецкое правительство сообщило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы нервно-паралитического вещества из группы "Новичок".

Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в оборот до 2003 года, будут изъяты из оборота с 1 октября 2020 года.

Кабмин внес изменения в постановление о запрете въезда иностранцев, однако расширил перечень родственников, которые могут путешествовать к гражданам Украины.

На народного депутата из группы "За будущее" Антона Полякова напали в центре Киева, он обратился к медикам.

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, который значительно расширяет перечень животных, подлежащих обязательной идентификации и регистрации — законопроект по защите животных может превратиться в коррупционную кассу.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Последние новости
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
Все новости...
Реклама: