Новости 2 сентября: перепалка Зеленского и Лероса, заявление Лаврова

Зеленский отреагировал на исключение нардепа Гео Лероса из фракции "Слуга народа", Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют 200 экстремистов из Украины, — актуальные новости 2 сентября.

О перепалке Зеленского и Лероса

Владимир Зеленский отреагировал на исключение нардепа Гео Лерос из фракции "Слуга народа" и назвал его "взяточником и предателем" страны.

Лерос заявил, что Зеленский его оболгал и пообещал направить заявление о преступлении президента.

О заявлении Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистах, подготовленных в Украине".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявление Лаврова "плодом болезненной фантазии".

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