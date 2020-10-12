Twitter: новий допис Трампа щодо COVID-19 вводить в оману
Понеділок, 12 жовтня 2020, 02:25
Соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа таким, що "вводить в оману".
Джерело: Twitter-аккаунт Трампа
Деталі: В компанії зазначили, що допис Трампа порушив правила Twitter щодо поширення оманливої і потенційно шкідливої інформації, пов'язаної з COVID-19.
У дописі Трамп стверджує, що у нього виробився імунітет до коронавірусу і що він більше не заразний.
A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020
Що було раніше: Президент США Дональд Трамп заявив, що вилікувався від COVID-19 та повертається до активної участі у своїй передвиборчій кампанії.
Нагадаємо:
- 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
- 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
- 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
- Увечері 5 вересня Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив медцентр і прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. Там він зняв маску, незважаючи на те, що хворіє на коронавірус та є потенційно небезпечним для оточення.
- 6 жовтня Facebook видалив пост Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.