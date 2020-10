Twitter: новий допис Трампа щодо COVID-19 вводить в оману

Соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа таким, що "вводить в оману".

Джерело: Twitter-аккаунт Трампа

Деталі: В компанії зазначили, що допис Трампа порушив правила Twitter щодо поширення оманливої і потенційно шкідливої інформації, пов'язаної з COVID-19.

У дописі Трамп стверджує, що у нього виробився імунітет до коронавірусу і що він більше не заразний.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!