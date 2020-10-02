Евросоюз принял решение ввести санкции против Беларуси, которые будут утверждены 2 октября.

Источник: "Укринформ"

Детали: Решение было принято во время Специального заседания Европейского Совета. По словам его президента Шарля Мишеля, Европейский совет пытался отработать общую позицию по ситуации в Беларуси.

"Сегодня мы решили имплементировать санкции, которые были согласованы ранее. Это очень важно и является четким сигналом о нашей надежности. Уже завтра по письменной процедуре мы применим эти санкции ",– сказал он.

Санкции коснутся 40 должностных лиц, но не самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Хотя Лукашенко нет в этом санкционные письме, мы, разумеется, будем следить за ситуацией и за развитием событий. Вы знаете, что мы хотели бы усилить диалог с Беларусью. Мы видим в этом важную роль ОБСЕ, которая может способствовать конструктивному подходу для решения ситуации. Я хочу повторить, что мы осуждаем все запугивания и насилие против мирных членов оппозиции", – заявил президент Европейского совета.

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