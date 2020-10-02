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ЕС решил ввести санкции против чиновников Беларуси, но не против Лукашенко

Пятница, 2 октября 2020, 06:15
ЕС решил ввести санкции против чиновников Беларуси, но не против Лукашенко

Евросоюз принял решение ввести санкции против Беларуси, которые будут утверждены 2 октября.

Источник: "Укринформ"

Детали: Решение было принято во время Специального заседания Европейского Совета. По словам его президента Шарля Мишеля, Европейский совет пытался отработать общую позицию по ситуации в Беларуси.

"Сегодня мы решили имплементировать санкции, которые были согласованы ранее. Это очень важно и является четким сигналом о нашей надежности. Уже завтра по письменной процедуре мы применим эти санкции",– сказал он.

Санкции коснутся 40 должностных лиц, но не самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Хотя Лукашенко нет в этом санкционные письме, мы, разумеется, будем следить за ситуацией и за развитием событий. Вы знаете, что мы хотели бы усилить диалог с Беларусью. Мы видим в этом важную роль ОБСЕ, которая может способствовать конструктивному подходу для решения ситуации. Я хочу повторить, что мы осуждаем все запугивания и насилие против мирных членов оппозиции", – заявил президент Европейского совета.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
  • Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". Издение TUT.BY сообщило, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.
  • По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано.
  • Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Украинская правда
Темы: БеларусьсанкцииЕС
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