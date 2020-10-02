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Кабмин обещает по 300 тысяч жителям Луганской области, утратившим жилье в пожаре

Пятница, 2 октября 2020, 11:34
Кабмин обещает по 300 тысяч жителям Луганской области, утратившим жилье в пожаре
Фото ГСЧС

Пострадавшие в ходе пожаров в Луганской области получат выплаты за полностью утраченное жилье в размере 300 тысяч гривен, семьи погибших – 200 тысяч гривен.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, который с рабочей поездкой пребывает в Северодонецке, Шмыгаль в Telegram
Прямая речь: "И в прошлый, и в этот раз стратегия государства остается аналогичной. Сумма средств из резервного фонда будет выделена непосредственно, когда будет возможность посчитать убытки".

Детали: В частности, по словам Шмыгаля, пострадавшие от пожаров получат за полностью утраченный дом 300 тысяч гривен, 50 тысяч гривен – на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тысяч - возмещение потерь. Семьям погибших  в результате пожаров выплатят по 200 тысяч гривен.

Как сообщил Шмыгаль в Telegram, 2 октября к тушению пожаров в Луганской области привлечены три самолета и два пожарных вертолета.

Также задействованы более 2,5 тысячи человек и 264 единиц техники.

По состоянию на утро 2 октября наблюдается сильное задымление, однако ситуация, по словам спасателей, улучшилась.

Предыстория:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
  • В офисе Зеленского сообщили, что приняли во внимание информацию, пожары на Луганщине могли вызвать обстрелы боевиков.
  • До этого в штабе ООС заявили, что военные ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".
  • По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, еще 17 ранены.

Украинская правда

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Темы: Луганская областьпожарШмыгаль
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