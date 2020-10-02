Кабмин обещает по 300 тысяч жителям Луганской области, утратившим жилье в пожаре
Пострадавшие в ходе пожаров в Луганской области получат выплаты за полностью утраченное жилье в размере 300 тысяч гривен, семьи погибших – 200 тысяч гривен.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, который с рабочей поездкой пребывает в Северодонецке, Шмыгаль в Telegram
Прямая речь: "И в прошлый, и в этот раз стратегия государства остается аналогичной. Сумма средств из резервного фонда будет выделена непосредственно, когда будет возможность посчитать убытки".
Детали: В частности, по словам Шмыгаля, пострадавшие от пожаров получат за полностью утраченный дом 300 тысяч гривен, 50 тысяч гривен – на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тысяч - возмещение потерь. Семьям погибших в результате пожаров выплатят по 200 тысяч гривен.
Как сообщил Шмыгаль в Telegram, 2 октября к тушению пожаров в Луганской области привлечены три самолета и два пожарных вертолета.
Также задействованы более 2,5 тысячи человек и 264 единиц техники.
По состоянию на утро 2 октября наблюдается сильное задымление, однако ситуация, по словам спасателей, улучшилась.
Предыстория:
- 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
- В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
- В офисе Зеленского сообщили, что приняли во внимание информацию, пожары на Луганщине могли вызвать обстрелы боевиков.
- До этого в штабе ООС заявили, что военные ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".
- По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, еще 17 ранены.