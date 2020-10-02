Кабмин обещает по 300 тысяч жителям Луганской области, утратившим жилье в пожаре

Пострадавшие в ходе пожаров в Луганской области получат выплаты за полностью утраченное жилье в размере 300 тысяч гривен, семьи погибших – 200 тысяч гривен.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, который с рабочей поездкой пребывает в Северодонецке, Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "И в прошлый, и в этот раз стратегия государства остается аналогичной. Сумма средств из резервного фонда будет выделена непосредственно, когда будет возможность посчитать убытки".

Детали: В частности, по словам Шмыгаля, пострадавшие от пожаров получат за полностью утраченный дом 300 тысяч гривен, 50 тысяч гривен – на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тысяч - возмещение потерь. Семьям погибших в результате пожаров выплатят по 200 тысяч гривен.



Как сообщил Шмыгаль в Telegram, 2 октября к тушению пожаров в Луганской области привлечены три самолета и два пожарных вертолета.

Также задействованы более 2,5 тысячи человек и 264 единиц техники.

По состоянию на утро 2 октября наблюдается сильное задымление, однако ситуация, по словам спасателей, улучшилась.

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