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Новости 9 октября: карантин выходного дня, бесплатные ПЦР-тесты

Пятница, 9 октября 2020, 21:24

В Украине предлагают ввести карантин выходного дня, Украинцы смогут бесплатно сдавать тесты на COVID-19 в частных лабораториях, — актуальные новости 9 октября.

О карантине выходного дня

Председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предлагает ввести в Украине карантин выходного дня и отправить на дистанционное обучение вузы и школы.

О бесплатных ПЦР-тестах

Отныне украинцы смогут бесплатно сдать тесты полимеразной цепной реакции на выявление COVID-19 в частной лаборатории.

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