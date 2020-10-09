Новости 9 октября: карантин выходного дня, бесплатные ПЦР-тесты

В Украине предлагают ввести карантин выходного дня, Украинцы смогут бесплатно сдавать тесты на COVID-19 в частных лабораториях, — актуальные новости 9 октября.

О карантине выходного дня

Председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предлагает ввести в Украине карантин выходного дня и отправить на дистанционное обучение вузы и школы.

О бесплатных ПЦР-тестах

Отныне украинцы смогут бесплатно сдать тесты полимеразной цепной реакции на выявление COVID-19 в частной лаборатории.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

9 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красную зону попали только Сумы и Канев Черкасской области.

Виталий Кличко обратился к премьер-министру и министру здравоохранения с призывом предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в столице.

В Москве начались переговоры главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Верховный суд признал, что президент Украины обязан общаться на государственном языке при исполнении служебных обязанностей, но решил не наказывать Владимира Зеленского за использование русского еще в начале каденции.

По меньшей мере четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний.

Лондон и Киев договорились о сотрудничестве с целью упрощения визового режима для граждан Украины при поездках в Британию.

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.