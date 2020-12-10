Главные новости среды и ночи: локдаун в январе, новые назначения на должности

Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января, Кернес снова стал мэром, не приезжая в Харьков, — актуальные новости 9 декабря.

Об усиленном карантине в январе

Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, с 8 по 25 января будет действовать жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов предлагает продолжить работу ресторанов в новогоднюю ночь до 01.00 часов 1 января 2021 года.

О новых назначениях

Геннадий Кернес 9 декабря снова получил полномочия харьковского городского главы, не присутствуя на первой сессии Харьковского городского совета нового созыва.

Кабинет министров поддержал кандидатуру Валентина Резниченко на должность главы Днепропетровской областной государственной администрации.

Помимо этого, Кабмин согласовал кандидатуру Вадима Мельника на должность председателя Государственной фискальной службы Украины.

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