Головні новини середи і ночі: локдаун у січні, нові призначення на посади

Уряд запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня, Кернес знову став мером, не приїжджаючи до Харкова, — актуальні новини 9 грудня.

Про посилений карантин у січні

Уряд запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

Кабінет міністрів продовжив загальний карантин в Україні до 28 лютого 2021 року, з 8 до 25 січня діятиме жорсткий локдаун, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.

При цьому міністр охорони здоров’я Максим Степанов пропонує продовжити роботу ресторанів у новорічну ніч до 01.00 години 1 січня 2021 року.

Про нові призначення

Геннадій Кернес 9 грудня знову отримав повноваження харківського міського голови, не будучи присутнім на першій сесії Харківської міської ради нового скликання.

Кабінет міністрів підтримав кандидатуру Валентина Резніченка на посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Крім того, Кабмін погодив кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України.

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