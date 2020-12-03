Рада уверяет G7, что "быстро" ищет компромисс на счет лжи в декларациях
Руководство Верховной Рады Украины и представители фракций и групп парламента обсудили с послами стран G7 возобновление эффективной деятельности антикоррупционных органов и возвращение тюрьмы за недостоверное декларирования.
Источник: сайт паралента
Детали: Парламентарии заверили, что в Верховной Раде есть взаимное согласие на счет необходимости как можно быстрее возобновить эффективную деятельность антикоррупционных органов и работу системы е-декларирования, в частности возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.
В парламенте создана рабочая группа, которая работает над решением трех ключевых вопросов: восстановление ответственности за недостоверное декларирование; создание действительно эффективных механизмов работы антикоррупционных органов, а также балансировка условий деятельности органов власти, в частности Конституционного Суда Украины.
Во время встречи обсудили "необходимость быстрого принятия соответствующего решения".
Послам стран "Большой семерки" сообщили, что идет работа над "единым законопроектом, который объединит преимущества документа, подготовленного парламентской рабочей группой, и инициативы президента Украины".
Дословно: "Поиск компромиссного решения поможет быстрее возобновить систему е-декларирования и минимизирует риски обжалования согласованных изменений в антикоррупционное законодательство в Конституционном Суде Украины".
Напомним: После скандального решения КС, которое привело к кризису в антикоррупционных органах и закрытию ряда уголовных производств, прошло уже больше месяца.
Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм относительно недостоверного декларирования и полномочий НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС. Украине нужно восстановить наказание за утаивание благосостояния при декларировании, хотя за ложь в декларациях за 2017-2019 годы наказания уже не будет.
Предыстория:
- 27 октября Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
- Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции", а нардепы во главе со спикером зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины".
- 27 ноября в ВР зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации, а 30 ноября рабочая группа спикера зарегистрировала законопроект о возвращении ответственности за ложь в декларации без наказания в виде лишения свободы.
- Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро заявляли, что уголовную ответственность за недостоверные сведения в декларациях чиновников важно восстановить до конца года.
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