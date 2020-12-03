Рада уверяет G7, что "быстро" ищет компромисс на счет лжи в декларациях

Руководство Верховной Рады Украины и представители фракций и групп парламента обсудили с послами стран G7 возобновление эффективной деятельности антикоррупционных органов и возвращение тюрьмы за недостоверное декларирования.

Источник: сайт паралента

Детали: Парламентарии заверили, что в Верховной Раде есть взаимное согласие на счет необходимости как можно быстрее возобновить эффективную деятельность антикоррупционных органов и работу системы е-декларирования, в частности возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

В парламенте создана рабочая группа, которая работает над решением трех ключевых вопросов: восстановление ответственности за недостоверное декларирование; создание действительно эффективных механизмов работы антикоррупционных органов, а также балансировка условий деятельности органов власти, в частности Конституционного Суда Украины.

Во время встречи обсудили "необходимость быстрого принятия соответствующего решения".

Послам стран "Большой семерки" сообщили, что идет работа над "единым законопроектом, который объединит преимущества документа, подготовленного парламентской рабочей группой, и инициативы президента Украины".

Дословно: "Поиск компромиссного решения поможет быстрее возобновить систему е-декларирования и минимизирует риски обжалования согласованных изменений в антикоррупционное законодательство в Конституционном Суде Украины".

Напомним: После скандального решения КС, которое привело к кризису в антикоррупционных органах и закрытию ряда уголовных производств, прошло уже больше месяца.

Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм относительно недостоверного декларирования и полномочий НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС. Украине нужно восстановить наказание за утаивание благосостояния при декларировании, хотя за ложь в декларациях за 2017-2019 годы наказания уже не будет.

Предыстория:

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