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Рада уверяет G7, что "быстро" ищет компромисс на счет лжи в декларациях

Четверг, 3 декабря 2020, 13:28

Руководство Верховной Рады Украины и представители фракций и групп парламента обсудили с послами стран G7 возобновление эффективной деятельности антикоррупционных органов и возвращение тюрьмы за недостоверное декларирования.

Источник: сайт паралента

Детали: Парламентарии заверили, что в Верховной Раде есть взаимное согласие на счет необходимости как можно быстрее возобновить эффективную деятельность антикоррупционных органов и работу системы е-декларирования, в частности возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

В парламенте создана рабочая группа, которая работает над решением трех ключевых вопросов: восстановление ответственности за недостоверное декларирование; создание действительно эффективных механизмов работы антикоррупционных органов, а также балансировка условий деятельности органов власти, в частности Конституционного Суда Украины.

Во время встречи обсудили "необходимость быстрого принятия соответствующего решения".

Послам стран "Большой семерки" сообщили, что идет работа над "единым законопроектом, который объединит преимущества документа, подготовленного парламентской рабочей группой, и инициативы президента Украины".

Дословно: "Поиск компромиссного решения поможет быстрее возобновить систему е-декларирования и минимизирует риски обжалования согласованных изменений в антикоррупционное законодательство в Конституционном Суде Украины".

Напомним: После скандального решения КС, которое привело к кризису в антикоррупционных органах и закрытию ряда уголовных производств, прошло уже больше месяца.

Предыстория:

  • 27 октября Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
  • Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции". Глава КС Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента имеет признаки конституционного переворота, что Зеленский хочет создать "кнопочный суд".
  • Нардепы во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". 
  • 30 ноября рабочая группа спикера зарегистрировала законопроект о возвращении ответственности за ложь в декларации без наказания в виде лишения свободы – только штраф и общественные работы.

Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим

Плати штраф и ври дальше: что предлагают в президентском законопроекте по недостоверному декларированию

Темы: Верховная РададекларацииКСНАПКзаконодательство


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