Аваков: Показания о заказчиках убийства Шеремета не безинтересные

Министр внутренних дел Арсен Аваков называет интересными для следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета показания экс-сотрудника беларусского спецназа Игоря Макара о возможных заказчиках и анонсирует еще два следственных действия.

Источник: Аваков в интервью Дмитрию Гордону

Прямая речь: "Совсем недавно мы увидели новый эпизод, когда белорусский товарищ рассказал нам историю, показал нам материалы о том, что за пару лет до убийства Шеремета этот вопрос обсуждался в Беларуси. Этот вопрос заказчиков и "за что?" всегда в этом деле висел.

Мы не должны примериваться, ложится ли это в расследование. Истина в этом или нет? Мы все время задаемся вопросом: а какой мотив? Мы увидели один из мотивов: когда беларусские спецслужбы посчитали, что все-таки он является неудобным человеком.

Были проведены следственные действия не так давно, после Нового года. Приезжал сюда этот товарищ, мы договорились – он дал показания. Показания не безинтересные. Это что касается второй части производства, по заказчикам.

Еще у нас там будет два очень интересных следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию сделать публичной – и что с ней делать дальше".

Детали: Аваков также отметил, что в части "озвученных исполнителей" дело Шеремета находится в суде – и суд присяжных должен принять решение. Андрея Антоненко суд присяжных уже несколько раз оставлял под стражей, напомнил глава МВД.

Напомним: Игорь Макар – бывший заместитель командира боевой группы спецподразделения "Алмаз" МВД Беларуси, а ныне представитель гражданской инициативы "Белорусский народный трибунал". В "Алмазе" он служил с 1998 по 2004 год. Позже выехал в Европу и попросил политическое убежище.

В декабре 2020 года Игорь Макар передал украинской полиции информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета, а в январе 2021 года в СМИ попала аудиозапись от 11 апреля 2012 года, на которой якобы глава Комитета госбезопасности Беларуси Вадим Зайцев (2008-2012) во время инструктажа сотрудников "Альфы" в Минске ставит задачу взорвать Шеремета, который в то время жил и работал в России.

В середине января Макар приезжал из Вильнюса в Киев для следственных действий и, по его словам, предоставил "достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношения белорусские спецслужбы".

Белорусский офицер также утверждает, что еще в 2012 году, при Викторе Януковиче, украинские спецслужбы были уведомлены о подготовке убийства Павла Шеремета.

В белорусском МИД заявляют, что Макар – мошенник, и у них есть аудиозапись в доказательство этого.

Предыстория:

Белорусский, российский и украинский журналист, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва в центре Киева утром 20 июля 2016. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который сначала фигурировал как организатор.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, а экспертиза необъективна. Кузьменко также критиковала экспертизу. По словам защиты, на момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко общались всего несколько раз.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекал, что к убийству Шеремета может быть причастна СБУ.

В Министерстве внутренних дел Украины заявляли, что "белорусский след" не влияет на дело ветеранов АТО и волонтеров.

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