Главные новости среды и ночи: разоблачение ЧВК, подозрение Азарову

СБУ разоблачили ЧВК и заявили о причастности к ней экс-нардепа, Азарову объявили подозрение из-за Харьковских соглашения - актуальные новости 24 марта.

О ЧВК

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", а возможными организаторами называет Семена Семенченко и Евгения Шевченко.

Шевченко заявил, что за последние три года один раз был на базе охранной компании, созданной другим подозреваемым, экс-нардепом Семеном Семенченко. Он также ожидает, когда СБУ сможет предоставить доказательства его причастности к делу и показания свидетелей.

О подозрении Азарову

ГБР по согласованию ОГП сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в совершении последним государственной измены по предварительному сговору группой лиц путем подписания в 2010 году Харьковских соглашений.

О других важных новостях

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