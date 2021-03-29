Главные новости воскресения и ночи: довыборы в Раду, убийство добровольца в Киеве
В двух округах - на Донетчине и Франковщине - прошли выборы в Верховную Раду, задержали трех подозреваемых в убийстве добровольца - актуальные новости 28 марта.
О довыборах в ВР
В воскресенье, 28 марта, в двух округах - на Донетчине и Франковщине - состоялись выборы в Верховную Раду.
В округе №50 в Донецкой области явка на довыборах в Верховную Раду по состоянию на 16 часов составила 16,18%, в округе №87 в Ивано-Франковской - 23,72%.
По состоянию на 20.00 в округе №50 в Донецкой области в довыборах в Верховную Раду приняло участие 20,99% избирателей, в округе №87 в Ивано-Франковской области - 35,05%.
Об убийстве Добровольца
Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве общественного активиста и добровольца в Киеве.
В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники причинили смерть похищенному мужчине и спрятали его тело в заброшенной канаве на Киевщине.
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