По результатам обработки 75% протоколов выборов народного депутата на 87 округе кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк все еще держит первенство.
Источник: данные ЦИК
Детали: В то же время, отрыв от других соперников у Вирастюка незначительный. Так, "свободовец" Руслан Кошулинский пока набрал 29,2%, а представитель партии "За майбутне" Александр Шевченко 28,4%.
Стоит отметить, что Кошулинский и Шевченко все время держат минимальный отрыв между собой. В то же время, в перечне кандидатов есть еще один Шевченко Александр Леонидович - полный тезка выдвиженца от "За майбутне", который уже набрал 0,7%. Еще 0,3% набрал другой Александр Шевченко.
Что предшествовало: Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который приехал с группой нардепов на 87-й округ, цеплялся к журналистам и к кандидату в нардепы от "За майбутнє" Александру Шевченко, добился его удаления из окружкома.
Предыстория:
- 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, основная борьба за мандат идет между "слугою" Василием Вирастюком, "свободовцем" Русланом Кошулинским и представителем от партии "За майбутне" Александром Шевченко.
- Во время принятий протоколов несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых главу и троих членов.
- 30 марта народные депутаты "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87 округе, потому что работа окружкома была временно приостановлена якобы из-за исчезновения одного главы комиссии и промедлений нового.
- 31 марта в "Слуге народа" сообщили, что на 14-ти избирательных участках округа №87 проведут пересчет голосов. По результатам обработки 70,94% протоколов, лидеры такие кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк (31,09%), Александр Шевченко из "За майбутнє" (28,99%), представитель "Свободы" Руслан Кошулинский (28,87%).
- Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский требовал признать выборы недействительными и объявить перевыборы. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк тоже заявил о фальсификации и вбрасываниях со стороны своих оппонентов.