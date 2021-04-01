По результатам обработки 75% протоколов выборов народного депутата на 87 округе кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк все еще держит первенство.

Источник: данные ЦИК

Детали: В то же время, отрыв от других соперников у Вирастюка незначительный. Так, "свободовец" Руслан Кошулинский пока набрал 29,2%, а представитель партии "За майбутне" Александр Шевченко 28,4%.

Стоит отметить, что Кошулинский и Шевченко все время держат минимальный отрыв между собой. В то же время, в перечне кандидатов есть еще один Шевченко Александр Леонидович - полный тезка выдвиженца от "За майбутне", который уже набрал 0,7%. Еще 0,3% набрал другой Александр Шевченко.

Что предшествовало: Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который приехал с группой нардепов на 87-й округ, цеплялся к журналистам и к кандидату в нардепы от "За майбутнє" Александру Шевченко, добился его удаления из окружкома.

Предыстория: