Главные новости вторника и ночи: ликвидация ОАСК, эскалация на Востоке

Зеленский просит Раду ликвидировать ОАСК, Россия пригрозила США за корабли в Черном море — актуальные новости 13 апреля и ночи.

Об ОАСК

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Об эскалации

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник направление американских военных кораблей в Черное море, заявил, что США лучше "держаться подальше" от Крыма "для их же блага".

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что США могут разместить ракетные системы Patriot в Украине из-за военной агрессии России.

Зеленский заявил, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО, и что армия РФ показала готовность обеспечить безопасность страны.

Минобороны России сообщило, что 4 расчёта оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" привезли в Воронеж якобы для подготовки к параду Победы.

Во время встречи министр иностранных дел Дмитрия Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе обсудили российскую агрессию, а также важность проведения реформ и борьбу с коррупцией.

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