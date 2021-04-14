Головні новини вівторка і ночі: ліквідація ОАСК, ескалація на Сході

Зеленський просить Раду ліквідувати ОАСК, Росія пригрозила США через кораблі у Чорному морі — актуальні новини 13 квітня і ночі.

Про ОАСК

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

Про ескалацію

Заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков, коментуючи у вівторок направлення американських військових кораблів у Чорне море, заявив, що США краще "триматися подалі" від Криму "для їх же блага".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що США можуть розмістити ракетні системи Patriot в Україні через військову агресію Росії.

Зеленський заявив, що загостренням напруги на сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія вживає заходів у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО, і що армія РФ показала готовність забезпечити безпеку країни.

Міноборони Росії повідомило, що 4 розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" привезли до Воронежа нібито для підготовки до параду Перемоги.

Під час зустрічі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен у Брюсселі обговорили російську агресію, а також важливість проведення реформ та боротьбу з корупцією.

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За добу 12 квітня в Україні зафіксували 11 680 нових випадків COVID-19, госпіталізували 2 334 особи, померли 457 хворих, одужали 14 019 осіб.