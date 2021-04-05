Путин подписал закон о праве быть президентом еще два срока

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ему избраться президентом еще дважды.

Источник: российская служба BBC

Детали: Согласно закону 19-ФЗ "О выборах президента РФ", избираться президентом не имеет права гражданин России, занимавший эту должность два срока или занимающий на день официальной публикации решения о назначении выборов должность президента второй срок.

Но на Путина это положение не распространяется - согласно закону, не учитывается число президентских сроков, которые человек занимал на момент вступления в силу поправок к Конституции.

Источник: Путин избирался президентом в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. Теперь он сможет баллотироваться в 2024-м и 2030 годах.

Когда главой государства с 2008-го по 2012 год формально был Дмитрий Медведев, он предложил увеличить срок полномочий президента с четырех до шести лет, что и было сделано.

Напомним: 31 марта Совет Федерации одобрил закон, который, в том числе дает право Путину снова баллотироваться на пост президента России.

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