Путин подписал закон о праве быть президентом еще два срока
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ему избраться президентом еще дважды.
Источник: российская служба BBC
Детали: Согласно закону 19-ФЗ "О выборах президента РФ", избираться президентом не имеет права гражданин России, занимавший эту должность два срока или занимающий на день официальной публикации решения о назначении выборов должность президента второй срок.
Но на Путина это положение не распространяется - согласно закону, не учитывается число президентских сроков, которые человек занимал на момент вступления в силу поправок к Конституции.
Источник: Путин избирался президентом в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. Теперь он сможет баллотироваться в 2024-м и 2030 годах.
Когда главой государства с 2008-го по 2012 год формально был Дмитрий Медведев, он предложил увеличить срок полномочий президента с четырех до шести лет, что и было сделано.
Напомним: 31 марта Совет Федерации одобрил закон, который, в том числе дает право Путину снова баллотироваться на пост президента России.
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Предыстория:
- 20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.
- Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправкук Конституции РФ об обнулении президентских сроков.
- Сам Путин, выступая перед голосованием, заявил, что будто бы не поддерживает идею снять лимит числа сроков полномочий президента РФ, но заявил, что президентские сроки могут быть обнулены, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.
- 14 марта 2020 года Путин подписал закон РФ о поправкахк Конституции. А 3 июля Путин подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться в президенты России.