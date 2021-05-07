Новости 7 мая: выход из третьей волны, вооружение от США

Украина вышла из третьей волны пандемии, США активно рассматривают предоставление Украине систем ПВО — актуальные новости 7 мая.

О конце третьей волны

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса.

Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС перевела Сумскую область из красной в желтую зону эпидемической опасности распространения коронавируса. Это был последний "красный" регион в Украине.

О вооружении от США

Соединенные Штаты думают над тем, какое дополнительное вооружение предоставить Украине для защиты от российской агрессии — об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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