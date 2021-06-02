В МИД обещают санкции, если хоть один белорусский самолет окажется в Крыму
В МИД предупреждают, что Украина введет санкции, если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма.
Источник: первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в комментарии Укринформу
Прямая речь: "Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым".
"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями".
Детали: По ее словам, такие провокационные заявления Лукашенко, наверное, являются эмоциональной реакцией на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности, ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокировки независимых СМИ и тому подобное.
Она подчеркнула, что вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украины, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.
Джапарова также отметила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью – вопрос не политики, а безопасности, "ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси".
По ее словам, Украина полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира относительно реакции на опасные действия Лукашенко.
Что предшествовало: 1 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина помочь белорусам попасть в оккупированный Крым через Россию.
26 мая постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил Беларуси открыть прямое авиасообщение с оккупированным Россией полуостровом на фоне авиаблокады страны цивилизованным миром.
Предыстория:
- Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
- Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
- Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.