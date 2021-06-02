В МИД обещают санкции, если хоть один белорусский самолет окажется в Крыму

В МИД предупреждают, что Украина введет санкции, если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма.

Источник: первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в комментарии Укринформу

Прямая речь: "Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым".

"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями".

Детали: По ее словам, такие провокационные заявления Лукашенко, наверное, являются эмоциональной реакцией на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности, ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокировки независимых СМИ и тому подобное.

Она подчеркнула, что вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украины, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.

Джапарова также отметила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью – вопрос не политики, а безопасности, "ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси".

По ее словам, Украина полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира относительно реакции на опасные действия Лукашенко.

Что предшествовало: 1 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина помочь белорусам попасть в оккупированный Крым через Россию.

26 мая постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил Беларуси открыть прямое авиасообщение с оккупированным Россией полуостровом на фоне авиаблокады страны цивилизованным миром.

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