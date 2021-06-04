Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мы сможем объяснить, почему покупали уголь в России: Порошенко о допросе в СБУ

Пятница, 4 июня 2021, 17:55

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вышел из трехчасового допроса в СБУ и рассказал, что сам попросил о встрече в СБУ и обещает обосновать покупку угля из России в 2014-2015 годах.

Источник: Порошенко под зданием СБУ после допроса

Прямая речь Порошенко: "Мы очень легко можем объяснить, в условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов, почему в условиях оккупации Донбасса, где находилось 90% украинского угля, антрацита, вынуждены были покупать уголь в России, завозить из государственных шахт уголь для обеспечения функционирования половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов. И мы можем объяснить, почему тогда мы вынуждены были покупать электрическую энергию в условиях веерных отключений.

Пусть сейчас господин Зеленский объяснит, почему в 2020-2021 годах на миллиард долларов он покупает электроэнергию и покупает уголь с оккупированных территорий и из России, тогда, когда мы перестроили электростанции и перевели их на уголь, который добывается в Украине.

Мы подробно пообщались во время этого (допроса - ред.). Хочу подчеркнуть, что это была моя инициатива, я попросил господина Игоря, своего адвоката, (Голованя - ред.) Срочно позвонить в СБУ, назначить ближайшую дату допроса и по собственной инициативе прийти и ответить на все вопросы. Мы здесь находились более трех часов".

Детали: Порошенко рассказал, что СБУ "интересовало, каким образом они будут пытаться легализовать...", но не закончил предложение и пообещал, что адвокаты расскажут о допросе 5 июня.

Предыстория:

  • Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал, что вел переговоры с боевиками ОРДЛО, потому что его на это уполномочили сначала и.о. президента Александр Турчинов, а позже Порошенко.
  • Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным и боевиками не вел и что председателя политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука на такие переговоры не уполномочивал.
  • Сейчас Медведчук находится под домашним арестом.

СБУ также получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.

Роман Петренко, УП
Темы: СБУПорошенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоЗеленский угрожает вынести вопрос о статусе олигархов на референдум

Не убедил в добропорядочности: глава комитета ВРУ вылетел из конкурса на руководителя САП

СНБО в тайном режиме одобрил решение о интеграции в НАТО

адреса, инфографика, обновлено от 12:17На выходных будут массово вакцинировать от COVID в 10 городах

В Украине проверят всех, кто под санкциями США – Данилов

ЕС закрыл небо для авиакомпаний из Беларуси

Все новости...
СБУ
СБУ задержала россиянина, которого разыскивал Интерпол за тяжкие преступления
Порошенко прибыл на допрос в СБУ по делу о госизмене Медведчука
СБУ разоблачила убытки на 280 миллионов: предприятие принадлежит фигуранту санкций СНБО
Последние новости
21:18
Apple разрабатывает новый дизайн iPad со стеклянным корпусом – СМИ
21:11
Новости 4 июня: массовая вакцинация на выходных, тайные решения СНБО
21:05
Авиакомпания из США хочет вернуть сверхзвуковые пассажирские перевозки
20:53
ВидеоПрезидент похвастался результатами введения санкций
20:38
ВидеоЗеленский угрожает вынести вопрос о статусе олигархов на референдум
19:59
Враг обстрелял позиции ВСУ возле Песков и Новгородского – ООС
19:54
Киберполиция предупреждает об атаке на госучреждения и бизнес
19:33
Пророссийского боевика пожизненно осудили за расстрел автобуса под Волновахой
19:31
Немецкие войска выходят из Афганистана с 65 тысячами банок пива
19:02
Не убедил в добропорядочности: глава комитета ВРУ вылетел из конкурса на руководителя САП
Все новости...