Мы сможем объяснить, почему покупали уголь в России: Порошенко о допросе в СБУ

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вышел из трехчасового допроса в СБУ и рассказал, что сам попросил о встрече в СБУ и обещает обосновать покупку угля из России в 2014-2015 годах.

Источник: Порошенко под зданием СБУ после допроса

Прямая речь Порошенко: "Мы очень легко можем объяснить, в условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов, почему в условиях оккупации Донбасса, где находилось 90% украинского угля, антрацита, вынуждены были покупать уголь в России, завозить из государственных шахт уголь для обеспечения функционирования половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов. И мы можем объяснить, почему тогда мы вынуждены были покупать электрическую энергию в условиях веерных отключений.

Пусть сейчас господин Зеленский объяснит, почему в 2020-2021 годах на миллиард долларов он покупает электроэнергию и покупает уголь с оккупированных территорий и из России, тогда, когда мы перестроили электростанции и перевели их на уголь, который добывается в Украине.

Мы подробно пообщались во время этого (допроса - ред.). Хочу подчеркнуть, что это была моя инициатива, я попросил господина Игоря, своего адвоката, (Голованя - ред.) Срочно позвонить в СБУ, назначить ближайшую дату допроса и по собственной инициативе прийти и ответить на все вопросы. Мы здесь находились более трех часов".

Детали: Порошенко рассказал, что СБУ "интересовало, каким образом они будут пытаться легализовать...", но не закончил предложение и пообещал, что адвокаты расскажут о допросе 5 июня.

Предыстория:

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал, что вел переговоры с боевиками ОРДЛО, потому что его на это уполномочили сначала и.о. президента Александр Турчинов, а позже Порошенко.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным и боевиками не вел и что председателя политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука на такие переговоры не уполномочивал.

Сейчас Медведчук находится под домашним арестом.

СБУ также получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.