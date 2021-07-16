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Главные новости четверга и ночи: увольнение Авакова, встреча Байдена и Меркель

Пятница, 16 июля 2021, 08:00

Рада уволила Авакова, в Белом доме встретились президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель — актуальные новости 15 июля и ночи.

Об Авакове

Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, которую он занимал более 7 лет — его отставку поддержал 291 нардеп.

О встрече Байдена и Меркель

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.

Соединенные Штаты и Германия будут поддерживать территориальную целостность и евроатлантические стремления Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель подписали Вашингтонскую декларацию о двустороннем сотрудничестве и стратегических принципах обеих стран.

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По уточненным данным, не менее 59 человек в разных районах на западе Германии погибли в результате наводнения.

Российские наемники в четверг, 15 июля, обстреляли поселок Нью-Йорк Донецкой области.

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В Беларуси продолжаются обыски и задержания представителей активистов и правозащитников, силовики пришли в офисы нескольких организаций.

С начала суток 15 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, в результате которых двое военных ранены, третий - травмирован, они все в больнице.

Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

ВОЗ объявил о начале третьей волны пандемии COVID-19 — все из-за варианта вируса Delta, который сейчас присутствует более чем в 111 странах.

Рада запретила продажу лекарств детям до 14 лет — нардепы считают, что запрет поможет уменьшить количество случаев суицида среди несовершеннолетних.

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Западную Германию накрыли наводнения — число подтвержденных погибших в результате стихийного бедствия достигло 42, десятки людей до сих пор ищут. Утром считались пропавшими без вести около 70 человек.

За сутки 14 июля в Украине зафиксировали 623 новых случая COVID-19, госпитализировали 387 человек, умерли 20 больных, выздоровели 589 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали 108 759 человек.

Украинская правда
Темы: Украинамир
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