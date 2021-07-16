Главные новости четверга и ночи: увольнение Авакова, встреча Байдена и Меркель

Рада уволила Авакова, в Белом доме встретились президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель — актуальные новости 15 июля и ночи.

Об Авакове

Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, которую он занимал более 7 лет — его отставку поддержал 291 нардеп.

О встрече Байдена и Меркель

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.

Соединенные Штаты и Германия будут поддерживать территориальную целостность и евроатлантические стремления Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель подписали Вашингтонскую декларацию о двустороннем сотрудничестве и стратегических принципах обеих стран.

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