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Головні новини четверга і ночі: звільнення Авакова, зустріч Байдена і Меркель

П'ятниця, 16 липня 2021, 08:00

Рада звільнила Авакова, у Білому домі зустрілися президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель — актуальні новини 15 липня і ночі.

Про Авакова

Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, яку він посідав понад 7 років — його відставку підтримав 291 нардеп.

Про зустріч Байдена і Меркель

Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.

Сполучені Штати і Німеччина будуть підтримувати територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення України. Про це заявив президент США Джо Байден на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що газопровід "Північний потік-2" не повинен стати заміною транзиту газу через Україну.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель підписали Вашингтонську декларацію про двосторонню співпрацю і стратегічні принципи обох країн.

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Про інші важливі новини

За уточненими даними, не менше 59 осіб в різних районах на заході Німеччини загинули в результаті повені.

Російські найманці у четвер, 15 липня, обстріляли селище Нью-Йорк Донецької області.

У місті Кам'янці-Подільському стався вибух невідомого пристрою, попередньо – гранати, в результаті постраждали 6 осіб, у тім числі 4-річна дитина.

У Білорусі тривають обшуки і затримання представників активістів і правозахисників, силовики прийшли в офіси кількох організацій.

Від початку доби 15 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, внаслідок яких двоє військових поранені, третій – травмований, вони усі в лікарні.

Рада Європейського Союзу внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

ВООЗ оголосила про початок третьої хвилі пандемії COVID-19 — усе через варіант вірусу Delta, який зараз присутній у понад 111 країнах.

Рада заборонила продаж ліків дітям до 14 років — нардепи вважають, що заборона допоможе зменшити кількість випадків суїциду серед неповнолітніх.

Нацрада з питань ТБ та радіо наклала штраф на "1+1" у майже 71,5 тисячу гривень за трансляцію серіалу "Кухня" російською навесні минулого року.

Західну Німеччину накрили повені — кількість підтверджених загиблих внаслідок стихійного лиха досягла 42, десятки людей досі шукають. На ранок вважались зниклими безвісти близько 70 осіб.

За добу 14 липня в Україні зафіксували 623 нових випадки COVID-19, госпіталізували 387 осіб, померли 20 хворих, одужали 589 осіб. Також за минулу добу вакцинували 108 759 людей.

Українська правда
Теми: Українасвіт


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