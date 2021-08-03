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Новости 3 августа: смерть Шишова, достижения на Олимпиаде

Вторник, 3 августа 2021, 21:06
Новости 3 августа: смерть Шишова, достижения на Олимпиаде

Главу Белорусского дома нашли повешенным в Киеве, Украина завоевала еще одну бронзу на Олимпиаде — актуальные новости 3 августа.

О Шишове

Председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке.

Белорусский дом в Украине заявляет, что за Шишовым велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем глава Нацполиции Игорь Клименко отрицает, что Шишов обращался в полицию по поводу слежки за ним.

"Убийство Шишова — это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко" — европарламентарии отреагировали на убийство Шишова.

Основными версиями смерти Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.

У найденного повешенным белорусского активиста обнаружили травмы — у него сдертая кожа на носу, колене и груди.

Девушка Шишова Божена Жолудь не считает, что ее парень мог покончить жизнь самоубийством.

Руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев сообщил, что компания направляет почти все ресурсы на расследование смерти Виталия Шишова.

Об Олимпиаде

Борец Алла Черкасова завоевала для Украины бронзовую награду Олимпиады в Токио в вольной борьбе до 68 кг. Это уже 7 медаль для Украины, из которых шестая бронза.

Украинцы Парвиз Насибов и нардеп Жан Беленюк прошли в финалы Олимпийских Игр в Токио по греко-римской борьбе в категориях до 67 и до 87 килограмм, тем самым гарантировали себе как минимум серебряную медаль.

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23 августа Украина получит от МВФ более $2,7 млрд бесплатно и без дополнительных условий — решение Совета управляющих МВФ.

Здание "Цветы Украины", которое пытались снести застройщики, внесли к объектам культурного наследия Киева — теперь любые работы смогут осуществлять только при наличии письменного разрешения.

Швейцария сняла ограничения на любые поездки из Украины — для въезда в страну необходимо иметь сертификат о полном курсе вакцинации, свежий негативный тест на коронавирус или справку о недавнем выздоровлении.

Глава Вооруженных сил Валерий Залужный временно запретил чиновникам посещать зону проведения Операции объединенных сил из-за приема-передачи должности командующего ООС.

За сутки 2 августа в Украине зафиксировали 827 новых случаев COVID-19, госпитализировали 334 человека, умерли 26 больных, выздоровели 533 человека. Также за прошедшие сутки 125 161 человека вакцинировали против COVID-19.

Украинская правда
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