ОГП не выявил претензий к профессиональным качествам Мамедова - адвокаты

У Офиса генерального прокурора нет претензий к профессиональным качествам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Мамедова

Дословно: "Никаких претензий относительно профессиональных качеств Гюндуз Мамедов, кадровой комиссии не высказано".

Детали: Юристы отмечают, что 2 августа Кадровая комиссия Офиса генерального прокурора вынесла вердикт, которым считает, что Мамедов не может должным образом выполнять возложенные на него должностные обязанности из-за отсутствия допуска к государственной тайне, которого сам ОГП лишил Мамедова 1 июля.

Отныне дисциплинарное производство завершено и соответственно отсутствуют обстоятельства, которые препятствовали бы принять в установленный Кодексом законов о труде двухнедельный срок решение об увольнении Мамедова по собственному желанию, отмечают юристы. Две недели с момента подачи замгенпрокурора заявления об увольнении заканчиваются 11 августа.

Что предшествовало: Офис генерального прокурора отказал в увольнении Гюндуза Мамедова по собственному желанию, ссылаясь на наличие открытого дисциплинарного производства.

Предыстория: