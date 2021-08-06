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ОГП не выявил претензий к профессиональным качествам Мамедова - адвокаты

Пятница, 6 августа 2021, 12:44
ОГП не выявил претензий к профессиональным качествам Мамедова - адвокаты
Укринформ

У Офиса генерального прокурора нет претензий к профессиональным качествам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Мамедова

Дословно: "Никаких претензий относительно профессиональных качеств Гюндуз Мамедов, кадровой комиссии не высказано".

Детали: Юристы отмечают, что 2 августа Кадровая комиссия Офиса генерального прокурора вынесла вердикт, которым считает, что Мамедов не может должным образом выполнять возложенные на него должностные обязанности из-за отсутствия допуска к государственной тайне, которого сам ОГП лишил Мамедова 1 июля.

Отныне дисциплинарное производство завершено и соответственно отсутствуют обстоятельства, которые препятствовали бы принять в установленный Кодексом законов о труде двухнедельный срок решение об увольнении Мамедова по собственному желанию, отмечают юристы. Две недели с момента подачи замгенпрокурора заявления об увольнении заканчиваются 11 августа.

Что предшествовало: Офис генерального прокурора отказал в увольнении Гюндуза Мамедова по собственному желанию, ссылаясь на наличие открытого дисциплинарного производства.

Предыстория:                                                                        

  • В июле адвокаты сообщили, что Мамедов увольняется с должности и из органов прокуратуры за давления.
  • Юристы указывали, что Мамедова противоправно досрочно лишили доступа к государственной тайне и не продлили допуск на новый срок. Это было сделано на основании того, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова. "Миллер" считает это формальной причиной, ведь Мамедов подал в Службу безопасности Украины стандартный пакет документов, который предоставлялся во время предыдущих процедур доступа к государственной тайне.
  • Перед этим генпрокурорка Ирина Венедиктова лишила Мамедова руководства над так называемым "Департаментом войны", а позже забрала остальные полномочия.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурора
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