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Посольство США в Киеве сообщает, что открыто и работает в полном объеме

Вторник, 1 февраля 2022, 17:59
Посольство США в Киеве сообщает, что открыто и работает в полном объеме

Временно поверенная в делах США в Украине Кристин Квин заявила, что американское посольство в Киеве работает в полном объеме и открыто для посетителей.

Источник: выступление Квин на ежегодной встрече компаний-членов Американской торговой палаты

Прямая речь Квин: "Мы принимаем благоразумные меры предосторожности, прося американских граждан уехать из Украины, приказывая уехать членам семей американских госслужащих и давая право уехать работникам миссии.

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Несмотря на это, мы абсолютно непреклонно поддерживаем Украину. Я подчеркиваю, что посольство США в Киеве открыто и работает в полном объеме".

Детали: Квин перечислила также виды помощи, оказываемые Соединенными Штатами в последние несколько месяцев Украине, в том числе вооруженную и финансовую помощь.

Она еще раз напомнила, что США готовы реагировать на военные действия России в Украине жесткими санкциями совместно с партнерами и союзниками в Европе и мире.

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Предыстория: 

  • 26 января американское посольство настойчиво призвало граждан США в Украине рассмотреть возможность немедленного выезда из страны из-за "непредсказуемой" ситуации с военной агрессией России.
  • 24 января Госдеп обязал членов семей американских дипломатов вернуться домой из Украины, а также разрешил возвращение в Штаты дополнительного персонала в посольстве в Киеве.
  • Великобритания, Канада и Австралия разрешили вернуться домой части своих сотрудников в посольствах в Украине.
  • В Министерстве иностранных дел Украины назвали такое решение этих четырех стран "преждевременным".

Денис Карловский, УП
Темы: СШАРосcиявойна
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