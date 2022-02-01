Посольство США в Киеве сообщает, что открыто и работает в полном объеме
Временно поверенная в делах США в Украине Кристин Квин заявила, что американское посольство в Киеве работает в полном объеме и открыто для посетителей.
Источник: выступление Квин на ежегодной встрече компаний-членов Американской торговой палаты
Прямая речь Квин: "Мы принимаем благоразумные меры предосторожности, прося американских граждан уехать из Украины, приказывая уехать членам семей американских госслужащих и давая право уехать работникам миссии.
Несмотря на это, мы абсолютно непреклонно поддерживаем Украину. Я подчеркиваю, что посольство США в Киеве открыто и работает в полном объеме".
Детали: Квин перечислила также виды помощи, оказываемые Соединенными Штатами в последние несколько месяцев Украине, в том числе вооруженную и финансовую помощь.
Она еще раз напомнила, что США готовы реагировать на военные действия России в Украине жесткими санкциями совместно с партнерами и союзниками в Европе и мире.
Предыстория:
- 26 января американское посольство настойчиво призвало граждан США в Украине рассмотреть возможность немедленного выезда из страны из-за "непредсказуемой" ситуации с военной агрессией России.
- 24 января Госдеп обязал членов семей американских дипломатов вернуться домой из Украины, а также разрешил возвращение в Штаты дополнительного персонала в посольстве в Киеве.
- Великобритания, Канада и Австралия разрешили вернуться домой части своих сотрудников в посольствах в Украине.
- В Министерстве иностранных дел Украины назвали такое решение этих четырех стран "преждевременным".