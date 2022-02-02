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Резников объяснил, что означает предложение Зеленского об отмене призыва в армию

Среда, 2 февраля 2022, 12:24
алексей резников. фото: армияinform

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что обязательный призыв хотят заменить краткосрочной программой обучения и тренировки.

Источник: пресс-служба Министерства обороны с комментарием Резникова

Прямая речь Резникова: "Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую ​​подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки.

С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов".

Детали: Резников добавил, что мотивация и подготовка молодых срочников отличается от видения и мотивации профессиональных кадровых военных и контрактников. 

Для усиления обороноспособности армии президент вместе с руководством Минобороны предлагает перейти на формирование армии на профессиональной основе.

До 1 января 2024, соответственно, должны принять законопроект, который будет детализировать условия и требования "интенсивной военной подготовки". Министр надеется, что правительство в ближайшее время подготовит этот ряд изменений в законодательство и вынесет на рассмотрение Верховной Рады.

Справка: Согласно статье 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", юношей призывают в армию сроком на полтора года, а мужчин, получивших образовательную степень магистра - на 1 год.

Предыстория: 

  • 1 февраля Зеленский подписал указ, в котором предложил отменить обязательный призыв в армию с 1 января 2024 г. и создать альтернативу прохождению "интенсивной военной подготовки". Указ по усилению обороноспособности президент подписал за трибуной в парламенте во время открытия очередной сессии. Среди его положений также увеличение заработной платы военным и увеличение войска на 100 тыс. солдат. Зеленский сказал, что такой указ появился не "потому что скоро война, а потому, чтобы был мир".
  • В 2019 году тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что хотел бы упразднить обязательный призыв граждан в армию. Однако уже в феврале 2020 его заместитель сказал, что планов отмены призыва нет.
  • В октябре 2020 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак снова повторил тезис, что у армии есть планы отказаться от обязательного призыва, но сначала "надо сформировать полноценную систему резерва и научить каждого гражданина защищать свой дом".
  • В октябре 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович подписывал указ о якобы "последнем призыве в армию". Тогдашние власти планировали отменить призыв граждан в армию. После Революции достоинства, российской аннексии Крыма и начала войны на Донбассе планы изменились.

Украинская правда, исправлено
Темы: МинобороныпризывРезниковВооруженные силы


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