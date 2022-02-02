Резников объяснил, что означает предложение Зеленского об отмене призыва в армию

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что обязательный призыв хотят заменить краткосрочной программой обучения и тренировки.

Источник: пресс-служба Министерства обороны с комментарием Резникова

Прямая речь Резникова: "Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую ​​подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки.

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С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов".

Детали: Резников добавил, что мотивация и подготовка молодых срочников отличается от видения и мотивации профессиональных кадровых военных и контрактников.

Для усиления обороноспособности армии президент вместе с руководством Минобороны предлагает перейти на формирование армии на профессиональной основе.

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До 1 января 2024, соответственно, должны принять законопроект, который будет детализировать условия и требования "интенсивной военной подготовки". Министр надеется, что правительство в ближайшее время подготовит этот ряд изменений в законодательство и вынесет на рассмотрение Верховной Рады.

Справка: Согласно статье 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", юношей призывают в армию сроком на полтора года, а мужчин, получивших образовательную степень магистра - на 1 год.

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