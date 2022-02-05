Главные новости пятницы и ночи: Монастырский и ДТП с Трухиным, "спящий" Путин

Монастырский наконец-то отреагировал на скандальное видео с Трухиным; Путин прикинулся, что спит на Олимпиаде, когда выходила украинская команда – актуальные новости 4 февраля и ночи.

О реакции Монастырского

Министр внутренних дел Денис Монастырский говорит, что народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин не обращался к нему за помощью после скандального ДТП, глава МВД утверждает также, что не видел видео с боди-камер полицейских.

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Также в ОП уверяют, что Владимир Зеленский не видел запись с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика с места ДТП с участием нардепа из "Слуги народа".

Журналисты "Украинской правды" передали в Национальное антикоррупционное бюро видео из нагрудной камеры полицейского с места ДТП с участием нардепа Александра Трухина.

О "спящием" Путине на Олимпиаде

ВИДЕО ДНЯ

Президент России Владимир Путин сделал вид, что спит, в момент, когда украинская команда спортсменов появилась на стадионе в ходе торжественной церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекин.

По словам британских журналистов, Путин сидел с закрытыми глазами и сжатыми ладонями в момент, когда на центр стадиона "Птичье гнездо" в Пекине вышла украинская олимпийская сборная.

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