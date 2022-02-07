Назарбаева лишили власти: президент подписал закон
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому экс-президента Нурсултана Назарбаева лишают ряда ключевых полномочий и должностей в стране.
Источник: сайт президента Казахстана "Акорда", медиа Zakon.kz
Детали: Токаев подписал конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".
Согласно его положениям, отменяется пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана.
Также закон отменяет норму, предусматривавшую согласование содержание законодательных инициатив с Назарбаваевым.
В общем, подписанный Токаевым закон упраздняет ряд положений конституционных законов "Первого Президента РК – Элбасы", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности РК".
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Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
- 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота". Он анонсировал, что вывод войск начнется 13 января и продлится "не более 10 дней".
- 19 января Россия заявила о завершении вывода своих "миротворческих" войск из Казахстана, а Токаев упразднил чрезвычайное положение в стране.