Назарбаева лишили власти: президент подписал закон

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому экс-президента Нурсултана Назарбаева лишают ряда ключевых полномочий и должностей в стране.

Источник: сайт президента Казахстана "Акорда", медиа Zakon.kz

Детали: Токаев подписал конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".

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Согласно его положениям, отменяется пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана.

Также закон отменяет норму, предусматривавшую согласование содержание законодательных инициатив с Назарбаваевым.

В общем, подписанный Токаевым закон упраздняет ряд положений конституционных законов "Первого Президента РК – Элбасы", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности РК".

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