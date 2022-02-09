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Байден поговорил по телефону с Макроном после его визита в Москву и Киев

Среда, 9 февраля 2022, 22:59
Байден (слева) и Макрон (справа) держатся за руки в Риме в октябре 2021 года. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию с российскими войсками вдоль украинских границ.

Источник: пресс-служба Белого дома, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Дословно: "Президенты обсудили официальные встречи президента Макрона в России и Украине. Кроме того, они подняли вопрос усилий, совместно с союзниками и партнерами, по дипломатическому пути деэскалации ситуации, вызванной сосредоточением российских войск вблизи украинских границ".

Детали: Псаки добавила, что Байден проведет подобные телефонные разговоры с лидерами других европейских стран.

Пресс-секретарь также сказала, что в настоящее время американская администрация не может сказать, смогли ли переговоры Макрона с российским президентом Владимиром Путиным повлечь за собой деэскалацию. По данным американской разведки, пока что Россия продолжает свои маневры с войсками вблизи границ.

Предыстория: 

  • Перед визитом Макрона в Москву и Киев, Байден также провел телефонный разговор с французским президентом.
  • На пресс-конференции после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным 7 февраля, Макрон заявил, что у Запада есть возможность налаживания переговоров с Россией по поводу деэскалации ситуации на украинских границах. В этом отношении он дал свой прогноз, что "в ближайшие дни будут решающими" для Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил не воспринимать эти слова "буквально".
  • Некоторые журналисты сообщили, что Путин пообещал Макрону на переговорах не начинать новые военные маневры вблизи украинских границ.
  • Макрон после встречи с Зеленским 8 февраля заявил, что Европа нуждается в обсуждении новой структуры "гарантий безопасности", в которую будет вовлечена также и Россия.
  • 9 февраля западные журналисты заявили, что якобы на переговорах Макрон с Путиным согласились на варианте, что Украине дадут статус нейтральной страны, подобно тому статусу, который имела Финляндия во времена Холодной войны. Макрон сказал, что этот вопрос вообще не поднимался на переговорах.

Денис Карловский, УП
Темы: МакронСШАБайденПутин


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