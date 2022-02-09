Байден поговорил по телефону с Макроном после его визита в Москву и Киев

Байден (слева) и Макрон (справа) держатся за руки в Риме в октябре 2021 года. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию с российскими войсками вдоль украинских границ.

Источник: пресс-служба Белого дома, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Дословно: "Президенты обсудили официальные встречи президента Макрона в России и Украине. Кроме того, они подняли вопрос усилий, совместно с союзниками и партнерами, по дипломатическому пути деэскалации ситуации, вызванной сосредоточением российских войск вблизи украинских границ".

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Детали: Псаки добавила, что Байден проведет подобные телефонные разговоры с лидерами других европейских стран.

Пресс-секретарь также сказала, что в настоящее время американская администрация не может сказать, смогли ли переговоры Макрона с российским президентом Владимиром Путиным повлечь за собой деэскалацию. По данным американской разведки, пока что Россия продолжает свои маневры с войсками вблизи границ.

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