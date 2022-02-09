Байден поговорил по телефону с Макроном после его визита в Москву и Киев
Президент США Джо Байден обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию с российскими войсками вдоль украинских границ.
Источник: пресс-служба Белого дома, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Дословно: "Президенты обсудили официальные встречи президента Макрона в России и Украине. Кроме того, они подняли вопрос усилий, совместно с союзниками и партнерами, по дипломатическому пути деэскалации ситуации, вызванной сосредоточением российских войск вблизи украинских границ".
Детали: Псаки добавила, что Байден проведет подобные телефонные разговоры с лидерами других европейских стран.
Пресс-секретарь также сказала, что в настоящее время американская администрация не может сказать, смогли ли переговоры Макрона с российским президентом Владимиром Путиным повлечь за собой деэскалацию. По данным американской разведки, пока что Россия продолжает свои маневры с войсками вблизи границ.
Предыстория:
- Перед визитом Макрона в Москву и Киев, Байден также провел телефонный разговор с французским президентом.
- На пресс-конференции после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным 7 февраля, Макрон заявил, что у Запада есть возможность налаживания переговоров с Россией по поводу деэскалации ситуации на украинских границах. В этом отношении он дал свой прогноз, что "в ближайшие дни будут решающими" для Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил не воспринимать эти слова "буквально".
- Некоторые журналисты сообщили, что Путин пообещал Макрону на переговорах не начинать новые военные маневры вблизи украинских границ.
- Макрон после встречи с Зеленским 8 февраля заявил, что Европа нуждается в обсуждении новой структуры "гарантий безопасности", в которую будет вовлечена также и Россия.
- 9 февраля западные журналисты заявили, что якобы на переговорах Макрон с Путиным согласились на варианте, что Украине дадут статус нейтральной страны, подобно тому статусу, который имела Финляндия во времена Холодной войны. Макрон сказал, что этот вопрос вообще не поднимался на переговорах.