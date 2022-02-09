Байден поговорив телефоном з Макроном після його візиту до Москви і Києва

Байден (ліворуч) і Макрон (праворуч) тримаються за руки в Римі в жовтні 2021 року. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном ситуацію з російськими військами вздовж українських кордонах.

Джерело: пресслужба Білого дому, речниця Білого дому Джен Псакі

Дослівно: "Президенти обговорили офіційні зустрічі президента Макрона в Росії та Україні. Крім того, вони порушили питання зусиль, спільно з союзниками й партнерами, щодо дипломатичного шляху деескалації ситуації, яку спричинили зосередження російських військ поблизу українських кордонів".

Деталі: Псакі додала, що Байден невдовзі проведе подібні телефонні розмови з лідерами інших європейських країн.

Речниця також додала, що наразі американська адміністрація не може сказати, чи змогли перемовини Макрона з російським президентом Володимиром Путіним спричинити деескалацію. За даними американської розвідки, Росія продовжує свої маневри з військами поблизу кордонів.

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