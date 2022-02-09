Байден поговорив телефоном з Макроном після його візиту до Москви і Києва
Президент США Джо Байден обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном ситуацію з російськими військами вздовж українських кордонах.
Джерело: пресслужба Білого дому, речниця Білого дому Джен Псакі
Дослівно: "Президенти обговорили офіційні зустрічі президента Макрона в Росії та Україні. Крім того, вони порушили питання зусиль, спільно з союзниками й партнерами, щодо дипломатичного шляху деескалації ситуації, яку спричинили зосередження російських військ поблизу українських кордонів".
Деталі: Псакі додала, що Байден невдовзі проведе подібні телефонні розмови з лідерами інших європейських країн.
Речниця також додала, що наразі американська адміністрація не може сказати, чи змогли перемовини Макрона з російським президентом Володимиром Путіним спричинити деескалацію. За даними американської розвідки, Росія продовжує свої маневри з військами поблизу кордонів.
Передісторія:
- Перед візитом Макрона до Москви і Києва, Байден також провів телефонну розмову з французьким президентом.
- На пресконференції після перемовин з російським президентом Володимиром Путіним 7 лютого, Макрон заявив, що в Заходу є можливість налагодження перемовин з Росією щодо деескалації безпекової ситуації. У цьому стосунку він дав свій прогноз, що "найближчі дні будуть вирішальними" для України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив не сприймати ці слова "буквально".
- Деякі журналісти повідомили, що Путін пообіцяв Макрону на перемовинах не розпочинати нових військових маневрів поблизу українських кордонів.
- Макрон після зустрічі із Зеленським 8 лютого заявив, що Європа потребує обговорення нової структури "гарантій безпеки", в яку буде певним чином залучена також і Росія.
- 9 лютого західні журналісти заявили, що нібито на перемовинах Макрон із Путіним погодилися на варіантові, що Україні дадуть статус нейтральної країни, подібно до того статусу, який мала Фінляндія за часів Холодної війни. Макрон заперечив, що це питання взагалі порушували на перемовинах.
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