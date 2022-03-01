В ОП заметили новую тактику в действиях врага
Вторник, 1 марта 2022, 17:35
Советник главы О0фиса президента Михаил Подоляк назвал ключевым проявлением новой тактики России в войне в Украине – бомбардировки крупных городов, чтобы привести к массовым жертвам и панике.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Бомбардировка больших городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ".
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Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати й викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять з вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 1, 2022
Предыстория:
- Ночью 24 февраля Россия напала на Украину.
- Она массово обстреливает жилые кварталы по всей территории Украины.
- Россия блокирует своим гражданам доступ к достоверной информации; блокирует украинские сайты, публикующие фото и видео об убитых на нашей земле и пленных российских военных – и при этом сама ничего не делает, чтобы российские матери могли вернуть домой мертвых сыновей; транслирует из своих ТВ-каналов пропаганду о якобы "нацистах и наркоманах" в Украине и массово задерживает людей, которые выходят на протест против войны.
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