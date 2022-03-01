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В ОП заметили новую тактику в действиях врага

Ирина БалачукВторник, 1 марта 2022, 17:35
В ОП заметили новую тактику в действиях врага
Михаил Подоляк. Фото ОПУ

Советник главы О0фиса президента Михаил Подоляк назвал ключевым проявлением новой тактики России в войне в Украине – бомбардировки крупных городов, чтобы привести к массовым жертвам и панике.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Бомбардировка больших городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ". 

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Темы: УкраинаРосcиявойна
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