В ОП заметили новую тактику в действиях врага

Советник главы О0фиса президента Михаил Подоляк назвал ключевым проявлением новой тактики России в войне в Украине – бомбардировки крупных городов, чтобы привести к массовым жертвам и панике.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Бомбардировка больших городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ".

Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати й викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять з вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ. March 1, 2022

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