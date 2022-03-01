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Турция считает, что Украина вряд ли проведет переговоры с Россией 2 марта

Денис КарловскийВторник, 1 марта 2022, 23:38
Турецкий флаг в Стамбуле. Фото: getty images

В администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана не уверены, что украинская и российская делегации проведут очередной раунд переговоров на польско-белорусской границе 2 марта.

Источник: пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин

Прямая речь Калина: "Они вряд ли проведут встречу в среду (2 марта – ред.).

Скорее всего, она будет перенесена на несколько дней, мы контактируем с обеими делегациями на переговорах".

Детали: Он объяснил, что требования Москвы на переговорах с Украиной остаются "не реалистическими".

Турция надеется, что российский президент Путин отведет войска и остановит вооруженную агрессию против Украины, когда осознает масштаб последствий для российской экономики от санкций и расходов на войну.

Перед этим Эрдоган заявил, что поддерживает политику расширения НАТО и ЕС, и призвал Россию и Украину пытаться как можно скорее достичь прекращения огня для сохранения жизней.

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Предыстория:

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что перед началом переговоров по прекращению огня, российские оккупанты должны прекратить ракетные и авиаудары по гражданскому населению в украинских городах.
  • Вечером 28 февраля Эрдоган позвонил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы обсудить российское вторжение в Украину и попытки наладить переговоры о перемирии.
  • 28 февраля состоялась встреча делегаций Украины и России у реки Припять в приграничных районах Гомельской области в Беларуси. По словам члена делегации, советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, стороны нашли точки пересечения по поводу возможного прекращения огня и механизмы имплементации, но по его практическому воплощению должны встретиться еще раз на границе Польши и Беларуси.
  • 1 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил свое посредничество в переговорах между Украиной и Россией.

Темы: ТурцияРосcиявойнаперемирие
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