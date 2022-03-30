Референдум возможен только когда российские войска уйдут из Украины – ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что референдум в Украине по договору безопасности возможен только тогда, когда российские войска покинут территорию нашей страны и вернутся хотя бы на позиции, где они были 23 февраля.

Источник: Подоляк в эфире общенационального марафона

Прямая речь Подоляка: "Что касается референдума, то безусловно, с договором безопасности – для того, чтобы он был зафиксирован правильно в международном праве – процедура будет такова: референдум в Украине, после этого ратификация стран-гарантов и ратификация украинской Верховной Рады.

Безусловно, референдум не будет проходить сегодня, потому что у нас военное положение, идет война".

Детали: Подоляк подчеркнул, что процедура референдумов в Украине четкая и сбалансированная, поэтому Украина выйдет на процедуру запуска референдума только после того, как российские войска покинут нашу территорию и отойдут от границ по крайней мере на те позиции, которые они занимали по состоянию на 23 февраля.

Советник главы ОП напомнил, что это нужно, поскольку Венская конвенция четко говорит, что любой подписанный договор не будет считаться действительным, если на территории страны находятся войска оккупанта.

"Поэтому мы снимем военное положение и референдум заработает только тогда, когда войск России не будет на нашей территории", – подытожил Подоляк.

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Что было раньше: Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта длились около 3 часов.

После их завершения глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО.

Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль). В то же время предлагается сделать свободным присоединение к договору гарантий для других стран, которые изъявят такое желание.

Также, по словам Арахамии, эти гаранты должны будут помогать Украине вступить в ЕС.

Украинская делегация предложила России зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.

Также Украина предлагает, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

А международный договор о гарантиях безопасности, по словам Подоляка, может быть подписан только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.

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