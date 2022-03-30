Референдум можливий, тільки коли російські війська підуть з України – ОП

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що референдум в Україні щодо безпекового договору можливий тільки тоді, коли російські війська залишать територію нашої країни і повернуться хоча б на позиції, де вони були 23 лютого.

Джерело: Подоляк в ефірі загальнонаціонального марафону

Пряма мова Подоляка: "Що стосується референдуму, то безумовно, з безпековим договором – для того, щоб він був зафіксований правильно в міжнародному праві – процедура буде така: референдум в Україні, після цього ратифікація країн-гарантів і ратифікація української Верховної Ради.

Безумовно референдум не буде проходити сьогодні, бо в нас воєнний стан, йде війна".

Деталі: Подоляк підкреслив, що процедура референдумів в Україні чітка і збалансована, тому Україна вийде на процедуру запуску референдуму тільки після того, як російські війська залишать нашу територію і відійдуть від кордонів принаймні на позиції, які вони займали 23 лютого.

Радник голови ОП нагадав, що це потрібно, оскільки Віденська конвенція чітко говорить, що будь-який підписаний договір не буде вважатись дійсним, якщо на території країни перебувають війська окупанта.

"Тому ми знімемо воєнний стан і референдум почне працювати тільки тоді, коли військ Росії не буде на нашій території", – підсумував Подоляк.

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Що було раніше: Переговори української та російської делегацій у Стамбулі тривали близько 3 годин.

Після їх завершення глава української делегації Давид Арахамія заявив, що Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.

Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль). Водночас пропонується зробити вільне приєднання до договору гарантій для інших країн, які матимуть таке бажання.

Також, за словами Арахамії, ці гаранти мають допомагати Україні вступити до ЄС.

Українська делегація також запропонувала Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах.

Також Україна пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін.

А підписання міжнародного договіру про гарантії безпеки, за словами Подоляка, можливе лише після проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання.

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