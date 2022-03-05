Из России в США вылетел президентский самолет: кто на борту

5 марта в Вашингтон из России вылетел самолет Ил 96-300 спецзагона "Россия" – это президентский борт Кремля.

Источник: Лига.net, РИА Новости со ссылкой МИД России

Детали: Как сообщили в МИД России, борт из Петербурга в Вашингтон, летит за российскими дипломатами, которых США высылают из страны.

Что было раньше: Накануне стало известно, что россияне массово покидают свою страну на турецких чартерах.

3 марта УП со ссылкой на данные украинской разведки сообщила, что большинство представителей российской элиты вывозят своих родных и близких из Москвы в Грузию, Израиль, ОАЭ.

В среде высшего политического руководства РФ продолжаются панические настроения и повышается уровень недоверия к Владимиру Путину, поэтому они вывозят семьи и уточняют места, где можно спрятаться на случай ядерной войны.

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