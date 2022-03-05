Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из России в США вылетел президентский самолет: кто на борту

Ирина БалачукСуббота, 5 марта 2022, 14:00
Фото c Twitter Лига.net

5 марта в Вашингтон из России вылетел самолет Ил 96-300 спецзагона "Россия" – это президентский борт Кремля.

Источник: Лига.net, РИА Новости со ссылкой МИД России

Детали: Как сообщили в МИД России, борт из Петербурга в Вашингтон, летит за российскими дипломатами, которых США высылают из страны.

Что было раньше: Накануне стало известно, что россияне массово покидают свою страну на турецких чартерах.

3 марта УП со ссылкой на данные украинской разведки сообщила, что большинство представителей российской элиты вывозят своих родных и близких из Москвы в Грузию, Израиль, ОАЭ.

В среде высшего политического руководства РФ продолжаются панические настроения и повышается уровень недоверия к Владимиру Путину, поэтому они вывозят семьи и уточняют места, где можно спрятаться на случай ядерной войны.

Читайте також: "Русский самолет иди на х..й". УП нашла самолеты российских олигархов

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Предыстория: 

Темы: РосcияСШАавиа
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ центре Чернигова российские захватчики разбомбили гостиницу "Украина"

Зеленский и Байден провели самый длинный разговор

"Назад в 90-е": Зеленский пообещал россиянам дефицит валюты и бедность

Кулеба: МАГАТЭ должно сказать россиянам "кыш" из украинских АЭС

видеоДепутата Куницкого скрутили на блокпосте

Украинские защитники подбили еще одного полковника РФ, но его спасли кадыровцы

Все новости...
Росcия
Италия арестовала виллы российских олигархов Усманова и Соловьева – СМИ
Потери россиян составляют уже более 10 тысяч человек – Арестович
Глава Николаевщины заявил о 3 сбитых вертолетах врага. ВМС плюсуют еще один
Последние новости
04:43
В Сумской области 12 марта будут действовать "зеленые коридоры" — график
04:38
Враг нанес удары по Луцку, Днепру, Франковску крылатыми ракетами из бомбардировщиков
04:16
Канада может организовать специальные авирейсы из Польши для украинских беженцев
03:55
В Instagram назвали дату блокировки соцсети в России
03:40
Colgate ограничила продажи в России
03:23
фотоВ центре Чернигова российские захватчики разбомбили гостиницу "Украина"
02:58
Кабмин принял решение во избежание дефицита горючего и сдерживания цены на него
02:32
Украинская авиация поразила российский Су-34 и еще пять вражеских целей
02:20
Джордж Сорос: Си Цзиньпин благословил войну Путина
02:05
Зеленский и Байден провели самый длинный разговор
Все новости...