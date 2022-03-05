Из России в США вылетел президентский самолет: кто на борту
5 марта в Вашингтон из России вылетел самолет Ил 96-300 спецзагона "Россия" – это президентский борт Кремля.
Источник: Лига.net, РИА Новости со ссылкой МИД России
Детали: Как сообщили в МИД России, борт из Петербурга в Вашингтон, летит за российскими дипломатами, которых США высылают из страны.
Что было раньше: Накануне стало известно, что россияне массово покидают свою страну на турецких чартерах.
3 марта УП со ссылкой на данные украинской разведки сообщила, что большинство представителей российской элиты вывозят своих родных и близких из Москвы в Грузию, Израиль, ОАЭ.
В среде высшего политического руководства РФ продолжаются панические настроения и повышается уровень недоверия к Владимиру Путину, поэтому они вывозят семьи и уточняют места, где можно спрятаться на случай ядерной войны.
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Предыстория:
- После того, как Россия напала на Украину ночью 24 февраля, практически все европейское и североамериканское небо закрыли для российских авиакомпаний.