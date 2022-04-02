Под завалами здания Николаевской ОГА нашли главу белорусского общества области

Под завалами здания Николаевской облгосадминистрации нашли мертвой главу белорусской общины в области Татьяну Деменникову.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: Спасатели извлекли тело погибшей из-под завалов 2 апреля.

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Ее опознали родственники.

Деменникова являлась сотрудницей экономического департамента Николаевской ОГА. Кроме того, она возглавляла Николаевское областное национально-культурное общество белорусов "Голас Радзiмы" (на украинском "Голос Родины").

Белорусское министерство иностранных дел отметило Деменникову юбилейной медалью по случаю 100 лет дипломатической службы за ее значительный вклад в развитие гуманитарно-культурных связей между украинцами и белорусами.

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Организация была зарегистрирована 28 декабря 2015 и активно сотрудничала с посольством Беларуси в Украине.

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