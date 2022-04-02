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Под завалами здания Николаевской ОГА нашли главу белорусского общества области

Денис КарловскийСуббота, 2 апреля 2022, 16:02

Под завалами здания Николаевской облгосадминистрации нашли мертвой главу белорусской общины в области Татьяну Деменникову.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: Спасатели извлекли тело погибшей из-под завалов 2 апреля.

Ее опознали родственники.

Деменникова являлась сотрудницей экономического департамента Николаевской ОГА. Кроме того, она возглавляла Николаевское областное национально-культурное общество белорусов "Голас Радзiмы" (на украинском "Голос Родины").

Белорусское министерство иностранных дел отметило Деменникову юбилейной медалью по случаю 100 лет дипломатической службы за ее значительный вклад в развитие гуманитарно-культурных связей между украинцами и белорусами.

Организация была зарегистрирована 28 декабря 2015 и активно сотрудничала с посольством Беларуси в Украине.

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Предыстория:

  • 29 марта днем ​​российские захватчики запустили ракету в здание Николаевской ОГА. В первый день спасатели сообщали о 12 погибших и 33 раненых.
  • На следующий день 30 марта число погибших выросло до 15 лиц.
  • 1 апреля число погибших выросло до 28.
  • 2 апреля сообщили о 35 погибших в результате обстрела здания, после того как двое пострадавших скончались от полученных травм в больнице.

Темы: НиколаевБеларусьРосcиявойна
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