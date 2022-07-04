Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России заговорили о санкциях для Maxar за снимки со спутников

Елена РощинаПонедельник, 4 июля 2022, 07:53

Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия вправе ввести санкции против американской компании "Maxar", если подтвердится, что ее спутник использовался для съёмок Белгорода перед "ударом" по нему.

Источник: первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в комментарии пропагандистам "РИА Новости"

Прямая речь: "При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции".

Реклама:

Детали: Ранее пропагандисты "РИА Новости" утверждали, что американский коммерческий спутник GeoEye1 компании "Maxar" вел съемку Белгорода за три дня до удара по городу, который, как утверждают в РФ, нанесли украинцы.

Расследователи "The Insider" считают, что в многоэтажку в Белгороде в ночь на 3 июля попала часть ракеты российского ЗРПК "Панцирь", у Украины нет такого оружия. А в Минобороны РФ утверждают, что сбили три украинских ракеты "Точки-У", а обломки одной из них упали на жилой дом и привели к гибели людей

Еще ранее "РИА Новости" утверждали, что спутники компании "Maxar Technologies"  снимали Новошахтинский НПЗ и остров Змеиный перед украинскими атаками. Якобы спутник Worldview-1 снимал Новошахтинский НПЗ за 3 дня до атаки беспилотников, а с 24 февраля спутники Worldview-1 и Worldview-2 снимали район НПЗ трижды (5 мая, 12 и 19 июня).

ВИДЕО ДНЯ

Комментариев от офиса американского компании пропагандисты не получили. 

Зато они сообщали, что компания-оператор коммерческих спутников Maxar имеет 10-летний контракт с властями США в лице Пентагона на сумму до $3,24 млрд

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что НАТО передает украинским военным спутниковые снимки, полученные от частных западных компаний, в частности и Maxar.

Напомним: Спутники "Maxar Technologies" не раз фиксировали последствия боевых действий в Украине: например, на Донбассе и на острове Змеиный.

А Спутниковый центр ООН UNOSAT показывал уровень разрушений городов Киевской области, Чернигова, Сум и Харькова.

Темы: Росcиявойнакосмоссанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Росcия
Китай не пускает российских туристов вопреки договоенностям о безвизе
В Дании сократят штат российского посольства
Путин заявил, что скоро встретится с лидером Китая
Последние новости
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
Все новости...
Реклама: