В России заговорили о санкциях для Maxar за снимки со спутников
Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия вправе ввести санкции против американской компании "Maxar", если подтвердится, что ее спутник использовался для съёмок Белгорода перед "ударом" по нему.
Источник: первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в комментарии пропагандистам "РИА Новости"
Прямая речь: "При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции".
Детали: Ранее пропагандисты "РИА Новости" утверждали, что американский коммерческий спутник GeoEye1 компании "Maxar" вел съемку Белгорода за три дня до удара по городу, который, как утверждают в РФ, нанесли украинцы.
Расследователи "The Insider" считают, что в многоэтажку в Белгороде в ночь на 3 июля попала часть ракеты российского ЗРПК "Панцирь", у Украины нет такого оружия. А в Минобороны РФ утверждают, что сбили три украинских ракеты "Точки-У", а обломки одной из них упали на жилой дом и привели к гибели людей.
Еще ранее "РИА Новости" утверждали, что спутники компании "Maxar Technologies" снимали Новошахтинский НПЗ и остров Змеиный перед украинскими атаками. Якобы спутник Worldview-1 снимал Новошахтинский НПЗ за 3 дня до атаки беспилотников, а с 24 февраля спутники Worldview-1 и Worldview-2 снимали район НПЗ трижды (5 мая, 12 и 19 июня).
Комментариев от офиса американского компании пропагандисты не получили.
Зато они сообщали, что компания-оператор коммерческих спутников Maxar имеет 10-летний контракт с властями США в лице Пентагона на сумму до $3,24 млрд
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что НАТО передает украинским военным спутниковые снимки, полученные от частных западных компаний, в частности и Maxar.
Напомним: Спутники "Maxar Technologies" не раз фиксировали последствия боевых действий в Украине: например, на Донбассе и на острове Змеиный.
А Спутниковый центр ООН UNOSAT показывал уровень разрушений городов Киевской области, Чернигова, Сум и Харькова.