Пушилин заявил, что на оккупированной Донетчине содержат более 3,5 тыс. украинских пленных

Прокремлевский марионеточный главарь Денис Пушилин заявил, что боевики на территории так называемой "ДНР" содержат более 3,5 тыс. украинских военнопленных.

Источник: российский пропагандистский информационный ресурс "RT"

Детали: По словам Пушилина, в отношении пленных проводятся так называемые "следственные действия". Если ставленники Кремля решат, что военнопленный "виновен", его ждет "суд и наказание". "Невиновных" Пушилин пообещал обменять.

Предыстория:

29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.

Россияне до сих пор, несмотря на обещания, не предоставили доступ к месту убийства украинских пленных в Еленовке представителям Международного комитета Красного креста.