Пушилин заявил, что на оккупированной Донетчине содержат более 3,5 тыс. украинских пленных
Вторник, 2 августа 2022, 11:06
Прокремлевский марионеточный главарь Денис Пушилин заявил, что боевики на территории так называемой "ДНР" содержат более 3,5 тыс. украинских военнопленных.
Источник: российский пропагандистский информационный ресурс "RT"
Детали: По словам Пушилина, в отношении пленных проводятся так называемые "следственные действия". Если ставленники Кремля решат, что военнопленный "виновен", его ждет "суд и наказание". "Невиновных" Пушилин пообещал обменять.
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Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
- Россияне до сих пор, несмотря на обещания, не предоставили доступ к месту убийства украинских пленных в Еленовке представителям Международного комитета Красного креста.