Пушилин заявил, что на оккупированной Донетчине содержат более 3,5 тыс. украинских пленных

Прокремлевский марионеточный главарь Денис Пушилин заявил, что боевики на территории так называемой "ДНР" содержат более 3,5 тыс. украинских военнопленных.

Источник: российский пропагандистский информационный ресурс "RT"

Детали: По словам Пушилина, в отношении пленных проводятся так называемые "следственные действия". Если ставленники Кремля решат, что военнопленный "виновен", его ждет "суд и наказание". "Невиновных" Пушилин пообещал обменять.

Реклама:

Предыстория: