Родные защитников Мариуполя вышли на акции в более чем десяти городах
Родные защитников Украины с "Азовстали" вышли на акции в более чем десяти городах Украины из-за теракта в колонии оккупантов в Еленовке.
Источник: Ассоциация семей защитников "Азовстали"
Детали: Родственники защитников "Азовстали" продолжают организовывать акции в поддержку героев по всей стране. Кроме Киева, подобные мероприятия прошли в Житомире, Ровно, Ивано-Франковске, Запорожье, Черкассах, Тернополе, Львове, Чернигове, Кривом Роге, Хмельницком и Днепре.
Эти акции проходили с конца июля в разных городах в разные дни.
Продолжаются акции и в городах Европы.
Участники мероприятий настаивают, чтобы Организация Объединенных Наций (ООН) и Международный комитет Красного Креста (МККК) выполнили гарантии, которые они давали, когда защитники Украины выходили с завода "Азовсталь": посетили колонию в Еленовке и проинспектировали условия содержания и здоровья военнопленных.
Россияне отказали организациям в этих запросах, что является прямым нарушением положений Женевской конвенции.
"Эта наглость страны-агрессора и ее отказ от любых законов ведения войны должны быть немедленно осуждены миром!", – убеждены родственники украинских защитников.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
- 30 июля российские СМИ выложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке. Патронатная служба Азова не смогла подтвердить или опровергнуть эти сообщения, а уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не получила списки погибших в Еленовке военнопленных.
- 30 июля в центре Киева родственники украинских военнопленных из "Азовстали" и активисты призвали мировое сообщество отреагировать на трагедию, произошедшую в пятницу в колонии оккупированной Еленовки, и признать РФ государством – спонсором мирового терроризма.