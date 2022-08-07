Родные защитников Мариуполя вышли на акции в более чем десяти городах

Акция-перформанс в поддержку защитников "Азовстали" в Запорожье, 03.08.2022, фото Суспільне Запоріжжя

Родные защитников Украины с "Азовстали" вышли на акции в более чем десяти городах Украины из-за теракта в колонии оккупантов в Еленовке.

Источник: Ассоциация семей защитников "Азовстали"

Детали: Родственники защитников "Азовстали" продолжают организовывать акции в поддержку героев по всей стране. Кроме Киева, подобные мероприятия прошли в Житомире, Ровно, Ивано-Франковске, Запорожье, Черкассах, Тернополе, Львове, Чернигове, Кривом Роге, Хмельницком и Днепре.

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Эти акции проходили с конца июля в разных городах в разные дни.

Продолжаются акции и в городах Европы.

Участники мероприятий настаивают, чтобы Организация Объединенных Наций (ООН) и Международный комитет Красного Креста (МККК) выполнили гарантии, которые они давали, когда защитники Украины выходили с завода "Азовсталь": посетили колонию в Еленовке и проинспектировали условия содержания и здоровья военнопленных.

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Россияне отказали организациям в этих запросах, что является прямым нарушением положений Женевской конвенции.

"Эта наглость страны-агрессора и ее отказ от любых законов ведения войны должны быть немедленно осуждены миром!", – убеждены родственники украинских защитников.

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