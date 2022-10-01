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В МИД прокомментировали переворот в Буркина-Фасо, вспомнили наемников РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 1 октября 2022, 23:29
капитан армии Кисвендсида Фарук Азария Сорго зачитывает заявление по свержению правительства в Буркина-Фасо 30 сентября, фото Anadolu Agency via Getty Images

В МИД Украины, комментируя госпереворот в Буркина-Фасо, заявили, что присутствие российских наемников в Западной Африке подрывает ее мир и безопасность.

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter, Reuters

Дословно Николенко: "Тревожные сообщения о новом государственном перевороте в Буркина-Фасо. Присутствие российских наемников в Западной Африке существенно подрывает ее мир и безопасность. Они должны покинуть регион. Мы поддерживаем усилия ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки – ред.) в продвижении плана перехода Буркина-Фасо к демократии".

Детали: Как сообщает Reuters, в пятницу вечером вооруженные солдаты в военной форме и масках появились на телевидении Буркина-Фасо и заявили об отстранении от власти президента Поля-Анри Дамибы, что стало вторым переворотом в этой западноафриканской стране в этом году.

Новым лидером Буркина-Фасо объявил себя капитан армии Ибрагим Траоре. В сцене, воспроизводившей захват власти Дамибой во время переворота 24 января, Траоре появился на телевидении в окружении солдат и объявил о роспуске правительства, приостановлении действия конституции и закрытии границ. Он также объявил ночной комендантский час.

Траоре сказал, что группа офицеров, которые помогли Дамибе захватить власть в январе, решила устранить своего лидера из-за его неспособности бороться с исламистами. Агентство отмечает, что в свое время Дамиба сместил бывшего президента Роша Каборе по той же причине.

Вместе с тем, в субботу в столице Буркина-Фасо прозвучала стрельба, а в посольстве Франции вспыхнул пожар после того, как Траоре обвинил Дамибу в организации контрнаступления.

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Госдепартамент США и Генеральный секретарь ООН осудили свержение правительства.

Силы, лояльные к Траоре, выступили на государственном телевидении и заявили, что Дамиба спрятался на базе французской армии, откуда он организует контрудар. В то же время МИД Франции заявил, что база никогда не принимала Дамибу.

Но сотни людей, поддерживающих захват власти Траоре, собрались в субботу перед французским посольством в знак протеста. Антифранцузские демонстранты также собрались и забросали камнями Французский культурный центр в южном городе Бобо-Диулассо. Вечером в субботу в посольстве вспыхнул пожар и прозвучало несколько выстрелов.

Местонахождение Дамибы остается неизвестным.

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Предыстория:

  • Международные журналисты сообщали, что российские власти скрыто вербуют наемников на территории Эритреи и Эфиопии в Африке.
  • Европейский Союз обвинял Россию в том, что она санкционирует и поддерживает военную деятельность группы "Вагнер" в Мали. "Вагнеровцы" убивали безоружное население, а также пытали и издевались над пленными.
  • Также сообщалось, что ЧВК "Вагнер" во главе с олигархом Евгением Пригожиным добывает золото в Судане, чтобы незаконно пополнить российские золотовалютные резервы и смягчить эффект экономических санкций Запада на российскую экономику.

Темы: АфрикаФранцияМИДРосcия
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