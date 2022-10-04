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Команда Навального решила возродить сеть региональных штабов: ослаб режим Путина

Ирина БалачукВторник, 4 октября 2022, 14:08
Команда Навального решила возродить сеть региональных штабов: ослаб режим Путина
Навальный на митинге. Фото из Telegram "Сирены"

Команда российского оппозиционера и политического заключенного Кремля Алексея Навального решила возобновить работу штабов на фоне послабления путинского режима.

Источник: созданное соратниками Навального издание "Сирена" со ссылкой на команду оппозиционера

Дословно "Сирена": "Решение принято в связи с ослаблением позиций путинского режима после семи месяцев войны и мобилизации".

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Детали: Издание отметило, что о подробностях станет известно позже.

Предыстория: 

  • 2 февраля 2021 года суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок  – 3,5 года в исправительной колонии.
  • В апреле 2021 года штабы оппозиционера Алексея Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности после того, как прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.
  • На закрытом заседании Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.
  • В июне 2021 года президент России Владимир Путин подписал так называемый закон против Фонда борьбы с коррупцией, запрещающий участвовать в разных выборах, в том числе и президента, людям, причастным к деятельности "экстремистской" или "террористической" организации.
  • В сентябре 2021 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистского сообщества в отношении лидера российской оппозиции Алексея Навального и его ближайших соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова.
  • В январе Россия внесла оппозиционного политика Алексея Навального в свой перечень организаций и физлиц, в отношении которых "имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности".

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Темы: НавальныйРосcия
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