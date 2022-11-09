Зеленский предостерег РФ: Попытка взорвать Каховскую ГЭС будет означать объявление войны всему миру

Президент Владимир Зеленский предостерегает государство-агрессора - РФ, что возможная попытка взорвать Каховскую ГЭС будет объявлением войны всему миру.

Источник: вечернее видеообращение главы государства

Прямая речь: "Я хочу сейчас и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС и затопить нашу территорию и обезводить Запорожскую АЭС будет означать объявление вами войны всему миру. Подумайте, что с вами тогда будет".

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Напомним: Днем 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона. В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.

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