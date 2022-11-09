Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский предостерег РФ: Попытка взорвать Каховскую ГЭС будет означать объявление войны всему миру

Валентина РоманенкоСреда, 9 ноября 2022, 22:53
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский предостерегает государство-агрессора - РФ, что возможная попытка взорвать Каховскую ГЭС будет объявлением войны всему миру.

Источник: вечернее видеообращение главы государства

Прямая речь: "Я хочу сейчас и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС и затопить нашу территорию и обезводить Запорожскую АЭС будет означать объявление вами войны всему миру. Подумайте, что с вами тогда будет".

Напомним: Днем 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона. В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.

Читайте также: Бои за юг. Как Россия отступает из Херсона, почему это стало возможно и сколько продлится

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил Европейскому совету, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт "под чужим флагом".
  • ГУР Минобороны Украины заявило, что оккупанты еще в апреле спланировали подрыв дамбы Каховского водохранилища, которая является гидроузлом Каховской ГЭС.
  • Аналитики Института изучения войны (ISW) допустили, что российские оккупанты попытаются взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и обвинить в подрыве Украину.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Генштабе убеждают, что "линия Вагнера" не остановит ВСУ

9 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов возле Херсона - Залужный

фотоСБУ задержала блогера "Russia Today", который из Украины распространял в ЕС фейки о войне

Режим Лукашенко признал нацистским патриотический лозунг "Жыве Беларусь!"

В Генштабе объяснили план действий в случае повторного наступления РФ из Беларуси

В Украине погибли и получили ранения более 100 тысяч российских солдат – генерал Милли

Все новости...
Зеленский
Украинская позиция для саммита G20 сформирована – президент
Зеленский об отступлении россиян из Херсона: Никто ниоткуда просто так не уходит
Зеленский поговорил с премьером Нидерландов - о "защите в небе" и восстановлении инфраструктуры
Последние новости
15:25
обновленоОбыски в Довженко-Центре: СБУ готовит подозрение бывшему руководству
15:20
Новые мошеннические схемы в условиях войны: полиция объясняет, как не стать жертвой
15:17
В Киеве дерусифицировали еще 11 улиц
15:09
Курс на 10 ноября: наличное евро подешевело
14:57
Россияне похитили из церкви ПЦУ в Энергодаре старинные иконы - ЦНС
14:48
В Афганистане женщинам запретили посещать парки и аттракционы
14:42
Число смертей от COVID-19 упало на 90% с начала года – ВОЗ
14:41
Столтенберг: Отступление РФ из Херсона станет еще одной победой Украины
14:12
В Генштабе убеждают, что "линия Вагнера" не остановит ВСУ
13:57
Заработал новый пункт пропуска "Красноильск" на границе с Румынией
Все новости...