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СБУ прошлась по церквям УПЦ МП: нашли символику РФ, имущество оккупантов и агитки Медведчука

Станислав ПогориловПятница, 6 января 2023, 10:24
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия в епархиях УПЦ МП Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областей.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и российская символика".

Детали: В частности, на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского на Херсонщине обнаружены бывшие склады с имуществом оккупационных группировок.

 

Захватчики обустроили их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Он наладил контакт с руководством оккупационной администрации и был на прямой связи с представителями ФСБ.

Во время освобождения Херсона клирик сбежал вместе со своими российскими "кураторами" на левый берег Днепра.

 

Во время обысков в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря на Ровенщине обнаружены пропагандистские материалы объединения, которое связано с Виктором Медведчуком.

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А в Днепропетровской области сотрудники СБУ предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии ОПЗЖ и других антиукраинских материалов.

 

Также секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений).

Все обнаруженные доказательства направлены на экспертизу. После этого будут совершаться другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Что предшествовало

  • 1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
  • В тот же день Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
  • Позже СБУ обнародовала список из 10 лиц, связанных с УПЦ МП, которые попали под санкции.
  • СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Херсонской, Харьковской и других областях.
  • И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что Служба безопасности Украины продолжит расследовать деятельность вражеских агентов, которые действуют под прикрытием церковной деятельности.

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Темы: УПЦ МПСБУ
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