Директор ГБР вслед за Малюком и Костиным отрапортовал об успехах обысков

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев назвал "только началом" ряд обысков и вручение подозрений чиновникам и бывшим чиновникам в среду.

Источник: заявление Сухачева

Прямая речь: "Сегодняшние коррупционные дела по топ-чиновникам это только начало. Громкие реализации ГБР является результатом системной работы Бюро в течение длительного периода.

Реклама:

Бюро только начало информировать общество о своих шагах по преодолению коррупции на ТОП-уровне. Но эта работа не прекращалась и после начала полномасштабной агрессии РФ. В Бюро ни на минуту не забывали, что коррупция является не менее опасным врагом для Украины чем Россия".

Детали: Сухачев заявил, что в работе следователей "еще много интересных материалов".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ