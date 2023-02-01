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Директор ГБР вслед за Малюком и Костиным отрапортовал об успехах обысков

Александр ШумилинСреда, 1 февраля 2023, 16:30
Директор ГБР вслед за Малюком и Костиным отрапортовал об успехах обысков
Фото: ГБР

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев назвал "только началом" ряд обысков и вручение подозрений чиновникам и бывшим чиновникам в среду.

Источник: заявление Сухачева

Прямая речь: "Сегодняшние коррупционные дела по топ-чиновникам это только начало. Громкие реализации ГБР является результатом системной работы Бюро в течение длительного периода.

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Бюро только начало информировать общество о своих шагах по преодолению коррупции на ТОП-уровне. Но эта работа не прекращалась и после начала полномасштабной агрессии РФ. В Бюро ни на минуту не забывали, что коррупция является не менее опасным врагом для Украины чем Россия".

Детали: Сухачев заявил, что в работе следователей "еще много интересных материалов".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • После масштабных обысков в среду высказались генеральный прокурор Андрей Костин и глава СБУ Василий Малюк.
  • 1 февраля стало известно о ряде обысков, проводимых СБУ и ГБР и объявления о подозрении. В частности, речь идет об обысках в столичной налоговой, у олигарха Игоря Коломойского по "Укрнафте", у экс-главы МВД Арсена Авакова, у застройщика, нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара.
  • Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.
  • 23 января Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.

Темы: СБУобыскиГБРпрокуратура
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