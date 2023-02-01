Директор ГБР вслед за Малюком и Костиным отрапортовал об успехах обысков
Среда, 1 февраля 2023, 17:30
Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев назвал "только началом" ряд обысков и вручение подозрений чиновникам и бывшим чиновникам в среду.
Источник: заявление Сухачева
Прямая речь: "Сегодняшние коррупционные дела по топ-чиновникам это только начало. Громкие реализации ГБР является результатом системной работы Бюро в течение длительного периода.
Бюро только начало информировать общество о своих шагах по преодолению коррупции на ТОП-уровне. Но эта работа не прекращалась и после начала полномасштабной агрессии РФ. В Бюро ни на минуту не забывали, что коррупция является не менее опасным врагом для Украины чем Россия".
Детали: Сухачев заявил, что в работе следователей "еще много интересных материалов".
Предыстория:
- После масштабных обысков в среду высказались генеральный прокурор Андрей Костин и глава СБУ Василий Малюк.
- 1 февраля стало известно о ряде обысков, проводимых СБУ и ГБР и объявления о подозрении. В частности, речь идет об обысках в столичной налоговой, у олигарха Игоря Коломойского по "Укрнафте", у экс-главы МВД Арсена Авакова, у застройщика, нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара.
- Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.
- 23 января Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.
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