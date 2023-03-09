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5 погибших на Львовщине: ОВА говорит, что ПВО сбила все российские ракеты

Ирина БалачукЧетверг, 9 марта 2023, 12:22
5 погибших на Львовщине: ОВА говорит, что ПВО сбила все российские ракеты
Последствия падения российской ракеты на Львовщине. Фото ГСЧС

Противовоздушная оборона Львовщины сработала эффективно и сбила все воздушные объекты россиян, которые были в воздушном пространстве области, а причины падения вражеской ракеты, которая убила 5 человек, устанавливаются.

Источник: первый заместитель главы Львовской областной администрации Андрей Годик в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Годика: "5 человек погибли в результате падения ракеты в жилой массив.

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В части эффективности ПВО – согласно данным ПК "Запад", все воздушные объекты, которые находились на территории Львовской области, были уничтожены. Но непосредственно проинформировать и сделать вывод, что именно стало причиной падения ракеты на жилой массив в Золочевском районе – было ли это некорректное наведение террористическими войсками ракеты, или это погрешность самой ракеты, или падение в результате сбивания нашей ПВО – сможем только после окончания первичных следственно-оперативных действий и выводов военных и правоохранителей".

Детали: Годик подчеркнул, что сейчас может констатировать, что к человеческим жертвам привело падение именно российской ракеты – ее обломки идентифицировала следственно-оперативная группа.

Чиновник также выразил надежду, что количество жертв в результате этого удара не возрастет, потому что по словам родственников и соседей, в уничтоженных домах проживало 5 человек, чьи тела уже достали из-под завалов.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Во Львовской области в результате массированной атаки россиян ночью и утром 9 марта погибли пять человек.

Предыстория:

Темы: Львовщинавойнажертвы
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