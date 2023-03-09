5 погибших на Львовщине: ОВА говорит, что ПВО сбила все российские ракеты
Противовоздушная оборона Львовщины сработала эффективно и сбила все воздушные объекты россиян, которые были в воздушном пространстве области, а причины падения вражеской ракеты, которая убила 5 человек, устанавливаются.
Источник: первый заместитель главы Львовской областной администрации Андрей Годик в эфире национального марафона новостей
Прямая речь Годика: "5 человек погибли в результате падения ракеты в жилой массив.
В части эффективности ПВО – согласно данным ПК "Запад", все воздушные объекты, которые находились на территории Львовской области, были уничтожены. Но непосредственно проинформировать и сделать вывод, что именно стало причиной падения ракеты на жилой массив в Золочевском районе – было ли это некорректное наведение террористическими войсками ракеты, или это погрешность самой ракеты, или падение в результате сбивания нашей ПВО – сможем только после окончания первичных следственно-оперативных действий и выводов военных и правоохранителей".
Детали: Годик подчеркнул, что сейчас может констатировать, что к человеческим жертвам привело падение именно российской ракеты – ее обломки идентифицировала следственно-оперативная группа.
Чиновник также выразил надежду, что количество жертв в результате этого удара не возрастет, потому что по словам родственников и соседей, в уничтоженных домах проживало 5 человек, чьи тела уже достали из-под завалов.
Что было раньше: Во Львовской области в результате массированной атаки россиян ночью и утром 9 марта погибли пять человек.
Предыстория:
- Ночью 9 марта власти объявили воздушную тревогу во всех областях Украины.
- В Одесской области во время ракетного обстрела было попадание в объект энергетической инфраструктуры. В Киевской области работала ПВО. В Киеве во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы в нескольких районах, есть пострадавшие. На Днепропетровщине из-за вражеской атаки есть погибший и раненые. По Харькову и области армия РФ нанесла около 15 ударов.
- Запорожская атомная электростанция полностью обесточена из-за российской ракетной атаки ночью 9 марта – это грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.